Portovesme srl, sale la tensione 

I comunicati internazionali parlano con ottimismo del progetto di riconversione degli impianti della Portovesme srl, ma a Portoscuso la tensione tra i lavoratori sale di giorno in giorno. Soprattutto dopo l’incontro in teleconferenza tra dirigenza (l’ad Davide Garofalo si trovava in Canada) e rsu in cui si sarebbe parlato di un piano di cassa integrazione decisamente più drastico di quello con cui, da mesi, si sono rassegnati a fare i conti i dipendenti della multinazionale svizzera Glencore.

I piani

Non ci sono ancora comunicati ufficiali perché pare che l’incontro non si sia chiuso con una soddisfatta stretta di mano tra le parti. La trattativa sarebbe ancora in corso con nuovi incontri fissati per la settimana che si apre domani, ma le novità già prospettate per la fabbrica hanno fatto presto il giro dei reparti. E lo sconforto è palpabile. Sarebbe stato palesato che l’attuale sistema di cassa integrazione (sostanzialmente 10 giorni a casa di cui 2 di ferie e 7 di Cig al mese per ciascun lavoratore) abbia già fatto perdere alla Glencore circa dieci milioni di euro e dunque, secondo l’azienda, servirebbe un rapido cambiamento. L’idea sarebbe la seguente: lasciare al lavoro circa 45 persone indispensabili per la gestione degli impianti e la custodia della Portovesme srl e individuare 50 volontari, soprattutto tra i dirigenti, da mettere in cassa integrazione a zero ore. I restanti rimarrebbero a lavorare a mesi alterni (due per ciascuna mansione) in modo che ognuno sia il sostituto dell’altro. Questo permetterebbe diminuire nettamente i costi e nel frattempo portare avanti i propositi di riconversione. Ed è questo “frattempo” che fa dormire sogni poco tranquilli ai dipendenti.

Il litio

Una nota internazionale dei giorni scorsi che fa il punto sul progetto che vede lavorare in sinergia Glencore e Li-Cycle, dà in pieno itinere l'approccio in due fasi al progetto “black mass” previsto per il sito di Portovesme, per arrivare alla produzione di carbonato di litio entro la prima metà del 2024. La prima fase riguarderebbe la lavorazione di un massimo di 11.000 tonnellate di black mass all'anno, la seconda una lavorazione annua prevista di 50.000-70.000 tonnellate. Ma ieri non è stato possibile avere ulteriori delucidazioni dall’azienda su un punto però sostanziale: in Sardegna il progetto black mass è ancora in fase teorica, non è stato sottoposto a procedura di Via (valutazione impatto ambientale) e successive valutazioni e eventuali autorizzazioni e nel frattempo non ci sono novità sugli altri fronti. Nello specifico, non sono arrivate risposte di alcun tipo sulla salvezza delle linee piombo e zinco, salvezza che la Glencore lega al costo dell’energia che dai primi giorni di agosto (data dell’ultimo incontro al Mimit chiuso con un nulla di fatto) non è affatto calato. Non ci sono novità sul fronte della fonderia di San Gavino e sul fronte dell’impianto Waelz ci sarebbe un’altra voce (non confermata ufficialmente) di una diminuzione dell’arrivo a Portovesme dei fumi di acciaieria. Insomma, la preoccupazione è davvero tanta.

