Portovesme srl «Restiamo uniti» 

Non c’è stato l’incontro tra la rappresentanza sindacale della Portovesme srl e il presidente Sergio Mattarella, che ieri si trovava in visita a Cagliari per l’inaugurazione dell’anno scolastico. Ma il Capo dello Stato, informato della vertenza in atto e della richiesta di incontro degli operai, ha espresso – tramite la prefettura - la propria vicinanza ai lavoratori che lottano per evitare la chiusura della linea zinco decisa dalla Glencore.

Nel pomeriggio, nello stabilimento dell’area industriale di Portovesme, si è tenuta la riunione di sindacati, sindaci del territorio e i parlamentari sardi che si sono impegnati per portare la questione a Roma e sottoporla all’attenzione del ministro delle imprese Adolfo Urso. «È una battaglia comune, occorre un intervento concreto dello Stato», ha detto al microfono la senatrice ed ex sindaca di Assemini, Sabrina Licheri. «Di fronte a questa situazione è necessario superare le divisioni politiche e battersi insieme per la difesa dei posti di lavoro», ha ribadito il deputato ed ex assessore regionale all’Ambiente, Gianni Lampis. In platea anche il senatore del Pd Marco Meloni.

Gli interventi

Nella sala gremita, i lavori sono stati aperti da Franco Bardi, segretario della Camera del Lavoro che, dopo aver riassunto i punti della vertenza, ha affermato: «Questa lotta deve avere valore nazionale, in questo stabilimento si lavorano materie prime strategiche, perciò la vertenza deve approdare al Consiglio dei Ministri». Bardi, inoltre, ha chiesto l’appoggio ai lavoratori dei rappresentanti del territorio e di tutte le parti politiche. Numerosi gli interventi dei sindacalisti che si sono alternati al tavolo. Mauro Usai, sindaco di Iglesias, si è messo «a disposizione per qualsiasi decisione vogliate prendere per mantenere lo stabilimento in marcia». Il consigliere regionale Gianluigi Rubiu ha annunciato che coinvolgerà il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini: «È indispensabile la presenza dell’intero Consiglio regionale all’incontro che si terrà a Roma il 24 settembre». Ed è tornato a offrire il proprio sostegno anche don Antonio Mura, parroco di Portoscuso: «Il cardinale Miglio vi incoraggia ad andare avanti e ha assicurato che si farà carico di scrivere una nota d’appoggio alla vostra lettera già inviata al presidente Mattarella».

