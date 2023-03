Portovesme srl, primo incontro a Roma  

Portovesme srl e Regione sono state convocate da Fausta Bergamotto, sottosegretaria del ministero delle Imprese e del Made in Italy, per questo pomeriggio in presenza a Roma.

Il percorso

Prende così avvio la road map fissata dal Governo venerdì scorso in videoconferenza, nel confronto seguito dalle organizzazioni sindacali dalla sala assemblee della Portovesme srl in segno di vicinanza ai quatto lavoratori in protesta sulla ciminiera del Kss. Dopo gli impegni del Mimit, gli operai hanno interrotto la protesta in attesa di soluzioni e risposte in grado di garantire il riavvio di tutti gli impianti. La settimana è iniziata con la notizia della doppia convocazione: al Ministero si discuterà di energia, prezzi, strumenti. Sul tavolo, come già è emerso durante il vertice di venerdì, ci sono diverse ipotesi per puntare ad un taglio dei costi dell’energia. Una è il credito d’imposta, misura che la Portovesme srl, come tante altre aziende energivore, sta già utilizzando e che il Governo ha prorogato fino al 31 marzo. Tra le proposte della Regione c’è quella di estendere il credito d’imposta a tutto il 2023. Altra soluzione sul tavolo è quella del contratto commerciale bilaterale tra la Portovesme srl e i produttori nazionali di energia per una fornitura di energia elettrica a prezzi sostenibili. A febbraio ci sono già stati diversi contatti e interlocuzioni ma l’accordo non è stato raggiunto. Nei prossimi giorni il Governo dovrebbe convocare anche i players. L’altra leva da utilizzare per abbassare le tariffe è la superinterrompibilità, un regime che deve avere il beneplacito dell’Ue che però, vista la crisi internazionale, non dovrebbe sollevare questioni.

L’attesa

A Portovesme c’è grande attesa, il giro di incontri al Ministero sta per partire. La prossima settimana il vertice a tavolo pieno includerà anche le organizzazioni sindacali, dopo gli incontri dovrebbe prendere forma la soluzione strutturale. Intanto ieri mattina gli operai sono entrati regolarmemte in fabbrica. All’ingresso c’erano una decina di lavoratori di un’azienda degli appalti che dalla scorsa settimana chiedono una maggiore rotazione della cassa integrazione per evitare di trovarsi in casa a zero ore.