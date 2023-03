Portovesme srl: «Ora garanzie» 

Continua intanto la lotta dei lavoratori della fonderia che da otto giorni presidiano lo stabilimento . Ieri il confronto tra l’amministratore delegato della Portovesme Srl Davide Garofalo, i rappresentanti Rsu e i lavoratori. Sembra ormai imminente l’apertura della cassa integrazione straordinaria ma non è chiaro quale sarà il destino dei lavoratori delle ditte d’appalto. L’incontro con l’amministratore delegato si è svolto in un clima disteso come rimarcano i tre componenti della Rsu Enrico Porceddu (Cisl), Carlo Ambus (Uil) e Cristiano Lixi (Cgil): «Si è instaurato un rapporto collaborativo nonostante le tensioni e preoccupazioni accumulate in questi giorni di lotta».Ma la protesta continuerà ad oltranza come evidenziano i tre Rsu e i lavoratori della fonderia: <Chiediamo che azienda e Governo trovino un compromesso attraverso degli strumenti utili per riavviare gli impianti fermi. Confermiamo il proseguimento dell’assemblea permanente in attesa dell’incontro a Roma.

La richiesta arriva dalle segreterie territoriali di Fiom Cgil, Fsm Cisl e Uilm Uil, che rappresentano i lavoratori metalmeccanici degli appalti Portovesme srl, a pochi giorni dal vertice a Roma . «Evidenziamo – scrivono - l’importante risultato del prolungamento del credito d’imposta al 20 per cento che unito all’interrompibilità semplice di cui può godere la Glencore porta ad un grosso risparmio sul costo energetico, almeno per i prossimi tre mesi, appena sufficienti agli ipotetici riavvii degli impianti». Ieri il Governo ha inserito nel Dl Bollette un fondo di 2 milioni a sostegno delle imprese energivore, localizzate nelle Regioni insulari e per cui è aperto un tavolo nazionale di crisi aziendale che potrebbe essere utilizzato anche per la Portovesme srl.

«Pretendiamo che gli strumenti pubblici che devono combattere il caro-energia siano legata ai rilanci garantiti dei reparti che nel corso di questi mesi sono stati progressivamente fermati dalla Portovesme srl».

Sul fronte della mobilità in deroga per i 500 lavoratori dell’area di crisi complessa di Portovesme e Porto Torres, le segreterie di Fiom, Fsm e Uilm, lanciano l’allarme per i ritardi nei pagamenti. Alla nota sindacale è seguita una comunicazione di solidarietà dell’assessora al Lavoro Ada Lai che si impegnerà «per trovare una soluzione».

