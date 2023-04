Portovesme srl: no alla ripartenza 

Una fumata nerissima dopo giorni di snervante attesa per la Portovesme srl. Gli impianti dello stabilimento del Sulcis e Medio Campidano non ripartiranno e, dopo quasi 91 anni di una lunga e gloriosa storia industriale, il futuro della fonderia di San Gavino sembra ormai segnata.

La riunione

Questo è emerso dall’incontro a Roma tra Glencore e Governo che, per due giorni, ha tenuto migliaia di famiglie con il fiato sospeso: «Sono tornata a chiedere ufficialmente la ripresa della produzione - ha detto la sottosegretaria Fausta Bergamotto - ma i vertici dell’azienda non hanno acconsentito. Il problema non è solamente il costo dell’energia, quanto la necessità per il gruppo Glencore di mettere in campo un progetto di riconversione che vada verso l’economia circolare. Noi siamo pronti ad aiutarli per la riconversione industriale, ma occorrono garanzie per il presente e per il futuro dei lavoratori, che allo stato non ci sono state evidenziate». Servirà un nuovo incontro per far luce sulle proposte formulate da Glencore (il 12 aprile si terrà un nuovo tavolo di confronto) ma, intanto si è verificata l’ipotesi più temuta: la produzione non ripartirà e sulla carta per i lavoratori non c’è nulla di ufficiale. E per molti non c’è già più la busta paga. Ieri pomeriggio, davanti ai cancelli della Portovesme srl non c’era nessuno ad aspettare notizie: si respirava un clima irreale, un senso di impotenza davanti a un film già visto nelle fabbriche vicine ormai ferme da anni.

La Regione

«Non possiamo accettare che le scelte della multinazionale condannino un polo strategico alla scomparsa, e con esso migliaia di lavoratori alla disperazione – ha tuonato ieri sera il presidente della Regione Christian Solinas - profonda delusione e preoccupazione per l'intransigenza mostrata da Glencore. Appare chiaro, come avevamo temuto che il fattore energia non fosse in realtà quello decisivo. Altre motivazioni di strategia industriale e commerciale incombevano sulla vertenza». Il deputato del Pd Silvio Lai attacca: «Alla prima vera crisi industriale il governo Meloni dimostra tutta la sua incapacità: il fallimento della trattativa ha precise responsabilità nella volontà dell’azienda di chiudere le principali produzioni quanto nella proposta insufficiente da parte del Mimi». Duri anche i consiglieri regionali del gruppo Pd: «Alla fine solo lacrime di coccodrillo da parte di Solinas: la vertenza Glencore avrebbe meritato una maggiore attenzione, un maggior impegno e soprattutto una partecipazione attiva da parte del Governatore che ha invece preferito la politica del “non fare” .