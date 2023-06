Portovesme srl, nessuna decisione e clima teso all’incontro di Roma 

Nulla di fatto. La vertenza non si sblocca e l’ennesimo vertice romano convocato per decidere sul futuro della Portovesme srl si conclude senza alcuna decisione.

Si trattava della terza iunione del gruppo tecnico di lavoro. L’epilogo ha lasciato insoddisfatti i sindacati. «Le ipotesi sul riavvio della linea zinco appaiono fumose nonostante siano ipotizzabili misure per giungere a un prezzo sostenibile – si legge in nota firmata da Cgll, Cisl e Uil – stessa incertezza sullo stabilimento di San Gavino, per il quale l'azienda ha parlato soltanto in modo assai generico di nuove ipotesi di prospettiva».

All’incontro era presente una delezione composta da Fausto Durente, Emanuele Madeddu, Antonello Saba, Vincenzo Lai, Federico Matta e Pierluigi Loi. «Per il resto l’azienda ha illustrato lo stato di avanzamento dei possibili programmi di riconversione.

Nessun passo avanti dunque rispetto alle riunioni del 17 e 31 maggio», continua la nota sindacale. Le organizzazioni dei lavoratori chiedono alla Glencore «di fare la propria parte» e si preparano per la prossima riunione in programma il 4 luglio prossimo sempre a Roma. Si tratta dell’incontro che concluderà il percorso del tavolo tecnico. E visto quanto accaduto ieri pomeriggio il clima non è dei migliori. Durante l’incontro al ministero non sarebbero mancati i momenti di tensione.

In mattinata pare ci sia stata una riunione preliminare, tra Governo e vertici della multinazionale svizzera, nella quale si è parlato di tariffe energetiche e del possibile riavvio della linea zinco. Non si conoscono altri dettagli sui contenuti dell’incontro.

Di sicuro la riunione iniziata alle 16.30 nella sede del ministero delle imprese e del made in Italy ha lasciato insoddisfatte le organizzazioni sindacali. Tra due settimane si torna a Roma con le stesse preoccupazioni e incertezze. (f. p.)

