Portovesme srl, lunedì sarà sciopero 

Sale di livello la battaglia dei lavoratori della Portovesme srl, che proclamano uno sciopero di ventiquattro ore per la giornata di lunedì, dopo l’annuncio dello stop alla produzione dello zinco deciso da Glencore. Per quella data, i lavoratori chiedono la partecipazione di tutti i rappresentanti politici e del territorio, con cui partiranno in corteo dallo stabilimento fino alla sede comunale di Portoscuso.

Lo scopo è di impedire la chiusura dell’impianto, che comporterebbe un’elevata perdita di posti di lavoro e la morte del polo industriale di Portovesme. La conferma è arrivata ieri con un comunicato, riportando tutte le iniziative già intraprese per ribaltare la decisione annunciata dalla multinazionale svizzera. L’ultima si è tenuta nella giornata di martedì, con il picchetto formato dai sindacalisti sotto la sede regionale di Cagliari, prima di incontrare il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini. La vertenza, considerata di rilevanza strategica per il Paese, nelle due settimane di mobilitazione ha ottenuto la solidarietà di tutte le parti politiche regionali, disponibili a partecipare all’incontro al Ministero dell’Industria, il 24 a Roma.

La speranza

Intanto, a San Gavino la storica fonderia che fa capo alla Portovesme srl tra due mesi riaprirà i battenti per la lavorazione della cosiddetta lega tripla che permetterà di raffinare piombo recuperando l’argento e l’oro contenuto nella materia prima attraverso una campagna di produzione di 7-8 mesi con la rotazione dei lavoratori. Sulla questione i lavoratori restano cauti: «La Potovesme srl – rimarcano i componenti della rsu, Carlo Ambus, Cristiano Lixi e Enrico Porceddu, rispettivamente della Uil, Cgil e Cisl – ha dichiarato di voler lasciare in marcia solo i forni Waelz (che vengono utilizzati per lo smaltimento dei fumi di acciaieria). In questi ultimi anni abbiamo visto cambiare in continuazione gli scenari di marcia e abbiamo sentito e subito tante decisioni drastiche che hanno portato alla fermata della linea piombo e di altri impianti. Ora l’impianto di San Gavino Monreale verrà solo temporaneamente riavviato. Secondo quanto riferito dai vertici, la crisi energetica è sempre stata il problema principale, comunque non possiamo non ricevere con positività la notizia comunicataci dall’azienda».

