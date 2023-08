Portovesme srl, lo stallo continua 

Nessuna risposta sulla auspicata salvezza delle linee piombo e zinco, linea ferma dell’azienda per il progetto “black mass” a Portovesme e un piano (in valutazione) per il riavvio degli impianti a San Gavino con un diverso approvvigionamento di materie prime. Questo in sintesi quanto emerso dal confronto di ieri tra Glencore e il Mimit, in un tavolo in cui hanno preso parte il ministro Adolfo Urso e la sottosegretaria Fausta Bergamotto ma era assente la Regione.

Le reazioni

«Consideriamo molto negativamente la rigidità dell’azienda sul riavvio delle produzioni di zinco e piombo confermata anche nel l’incontro di ieri – ha commentato il segretario della Cgil Sardegna Fausto Durante – se va bene l’impegno a sperimentare nuove produzioni per la fonderia di San Gavino va meno bene condizionare il riavvio delle produzioni tradizionali a vantaggi sul prezzo dell’energia». Non può esaurirsi a un solo fattore di costo l’esercizio della responsabilità sociale d’impresa e il rapporto di una delle più grandi multinazionali del mondo con un territorio che le ha consentito per anni di raggiungere risultati importanti. L’assenza della Regione – ha aggiunto – suscita interrogativi sulla reale capacità degli attuali amministratori regionali di avere un ruolo attivo nella gestione delle vertenze industriali dell’Isola». Negativo anche il giudizio sull’operato del Governo «per l’assenza di iniziative concrete sui temi legati alla competitività delle aziende energivore sarde». Duro anche il giudizio dei Chimici perché «dall’incontro di ieri è emerso solo un aspetto positivo, ossia, la possibilità di attivare una produzione sperimentale nello stabilimento di San Gavino con materiale non proveniente da Portovesme - scrivono Emanuele Madeddu Filctem Cgil, Vincenzo Lai Femca Cisl, Pierluigi Loi Uiltec Uil – Se è positiva la conferma di voler portare avanti i progetto Litio ambientalmente sostenibile, non lo è altrettanto la decisione di non riavviare gli impianti di piombo e zinco che, ribadiamo, devono restare in marcia sino alla transizione produttiva». Duro anche il giudizio sul Governo: «Ci saremmo aspettati una maggiore incisività sulla questione energetica perché il nodo da sciogliere è sempre quello dei costi».

Eurallumina

Eurallumina e sindacati ieri mattina hanno incontrato il prefetto di Cagliari per affrontare la questione delle sanzioni che hanno interessato il capitale sociale dell’azienda. «Si è convenuto che tale situazione debba essere risolta - si legge in una nota delle segreterie territoriali e Rsa Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec- preso atto che l’Eurallumina contribuisce da anni nel riversare nel territorio i propri costi aziendali, attraverso il pagamento di stipendi, forniture e servizi, spesa corrente e d’investimento per il mantenimento degli impianti e le bonifiche. Il Prefetto ha preso l’impegno di attivarsi presso il Dipartimento del Tesoro del Mef per agevolare la risoluzione della questione definitivamente».

