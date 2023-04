Portovesme srl, lettera a Mattarella 

Dopo il fallimento dell’ultima trattativa romana per far ripartire gli impianti della Portovesme srl e della fonderia di San Gavino, il sindaco del paese del Medio Campidano Carlo Tomasi ha scritto al capo dello Stato Sergio Mattarella. «Ho chiesto al presidente di farsi portavoce degli interessi dei lavoratori e di mediare affinché si trovi una soluzione. La nostra delusione è cocente dopo il confronto tra Glencore e Governo – racconta Tomasi –. La produzione dello stabilimento sangavinese non ripartirà e, dopo quasi un secolo di onorata storia, la fonderia di San Gavino Monreale deve affidarsi ai vaghi e fumosi progetti di riconversione accennati dalla multinazionale. Rimaniamo in attesa del nuovo tavolo di confronto al quale siamo stati invitati sempre a Roma il 12 aprile e ribadiamo con forza la nostra ferma militanza al fianco della nostra comunità e del nostro territorio. Si percepisce sconforto e una certa giustificata stanchezza, è vero, ma in modo alcuno ci è consentito fermarci o arrenderci». Così l’assemblea continua a presidiare l’impianto sangavinese e assieme agli operai, alla rsu e ai sindacati la lotta prosegue con ogni mezzo a disposizione. «Lo stabilimento di San Gavino Monreale – aggiunge il sindaco Tomasi – deve rimanere aperto e questo è un imperativo categorico a cui quest’amministrazione non intende rinunciare. Dentro il palazzo comunale rimaniamo ancorati alla convinzione che esiste un futuro per i lavoratori, per i nostri concittadini, padri, figli e fratelli».

Le storie

E sono lunghi giorni d’ansia e di attesa sia per i dipendenti diretti sia per quelli delle ditte d’appalto e interinali che vivono nell’incertezza più totale dal momento che non sanno se avranno diritto alla cassa integrazione o se saranno licenziati dal proprio datore di lavoro. Una situazione di grande instabilità come evidenzia Antonio Accalai, 56 anni, elettricista della ditta d’appalto “Compagnia del sud ovest”: «Lavoro da 26 anni per la fonderia con le ditte esterne e anche la nostra azienda sta aspettando di sapere cosa succederà. In passato siamo rimasti tre anni in cassa integrazione e oggi la situazione è di grande incertezza». Anche Antonio Basile, operaio di 56 anni, racconta: «Lavoro da 10 anni in fonderia come capocantiere per la ditta Cso che ha l’appalto della manutenzione meccanica ed edile dello stabilimento. Come categoria siamo metalmeccanici e con i sindacati abbiamo chiesto un incontro urgente per sapere che cosa succederà ad aziende come la nostra: vogliamo capire se il nostro futuro ci riserva la cassa integrazione o il licenziamento. Vogliamo che sia fatta chiarezza visti i tempi lunghi della burocrazia. Se la nostra azienda, che non ha ancora avuto una comunicazione ufficiale, si ferma, non potremo più entrare nello stabilimento sangavinese». Molto critica anche la situazione dei lavoratori interinali, i cui contratti in alcuni casi scadono il 30 aprile prossimo, ma anche chi ha un rapporto di lavoro a lungo termine rischia di essere trasferito in un’altra regione italiana o di perdere il lavoro. Andrea Manis, 38 anni, lavora da 3 anni in fonderia per la ditta Etica: «Ho un contratto interinale per una missione fino all’aprile del 2024 e in caso di fermo dovrei rientrare in una sorta di cassa integrazione, ma ci sono molti lavoratori con il contratto in scadenza. La situazione è molto preoccupante e speriamo di poter ripartire con il ravvio degli impianti di San Gavino. Per me è un periodo particolare perché diventerò papà a luglio, ho comprato una macchina e, vista la situazione, sto pensando di rivenderla».

Lavora in una ditta d’appalto anche l’elettricista Daniele Demontis, 45 anni, che ha iniziato a lavorare in fonderia all’età di 19 anni: «In questo momento la situazione è veramente drammatica per me e per tutti i lavoratori delle imprese d’appalto e interinali: viviamo appesi a un filo e non sappiamo che cosa succederà anche perché senza una prospettiva di riapertura la cassa integrazione non può partire. Speriamo di non essere dimenticati dopo questo periodo di grande clamore: con il lavoro in fonderia mi sono realizzato e mi sono costruito una famiglia, ho due figli. Partecipo tutti i giorni alla mobilitazione: non vogliamo arrenderci e vogliamo continuare a lavorare con dignità».

