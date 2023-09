Portovesme Srl, la Regione frena sulla black-mass 

Nessun impianto pilota per la lavorazione della black mass potrà avere il via libera a Portovesme senza una procedura di valutazione d’impatto ambientale (Via).

La scelta

La decisione della Regione è netta: il progetto litio resta fermo. Una scelta che fa tirare un sospiro di sollievo a chi, cittadini e Comune di Portoscuso in testa, ha chiesto garanzie per la salute e l’ambiente, ma che sta scatenando un putiferio nella fabbrica: Glencore e i sindacati temono che i tempi della Via siano troppo lunghi al punto da compromettere gli investimenti per il nuovo corso disegnato per la Portovesme srl. E mentre la multinazionale fa intendere che potrebbe valutare nuovi lidi per il futuro, in mezzo ci sono 1.400 lavoratori, tra Portovesme e San Gavino, che ancora non hanno ben capito se qualcuno tra chi oggi prende posizione, pensa ancora al loro futuro, legato alle produzioni di piombo e zinco rimaste finora al palo. «Questo nuovo elemento – ha scritto la Rsu di fabbrica ai lavoratori non appena hanno appreso la novità - non ha sicuramente favorito la discussione sulla cassa integrazione, anche perché i lavoratori che avrebbero dovuto essere impegnati nel nuovo impianto dovranno invece rientrare nelle rotazioni di cassa aumentandone l’impatto per tutti».

La Regione

«Le ragioni sollevate dall’Arpas, dal Tat e dal Comune di Portoscuso – si apprende in assessorato regionale all’Ambiente – sono tali da non consentire una decisione alla sola fase della verifica. L’impianto, definito pilota, prevede comunque di movimentare fino a 11.000 tonnellate di litio, non esattamente un quantitativo minimo. La Giunta regionale ha deliberato sulla base di un l’istruttoria tecnica sulla quale per ora non entriamo nel merito». L’assessore Mario Porcu, prima di andare in Giunta, ha convocato sia la società che le parti sociali per illustrare le ragioni della decisione: «In particolare, non essendoci evidenze, né limiti normativi sull’impatto del litio, – spiega Porcu - il problema principale è che nel progetto pilota (a differenza di quello complessivo) non sono previste misure di abbattimento importanti delle emissioni».

Il dibattito

Nella delibera in pubblicazione nelle prossime ore si potranno apprendere ulteriori dettagli di un no che però l’azienda non accetta: «La decisione è scoraggiante – scrive la Glencore – Portovesme srl ha agito e continua ad agire in maniera conforme a tutti i requisiti normativi relativi al progetto dimostrativo ed è disposta a fornire ulteriori dettagli e approfondimenti. Il progetto di riconversione del sito produttivo è stato definito in maniera conforme a tutti gli standard di salute, sicurezza e ambiente previsti dalla normativa». Sul fronte della normativa, Emanuele Madeddu, Vincenzo Lai e Pierluigi Loi, segretari di Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, in una nota sottolineano le perplessità per la decisione presa della Regione e invocano un tavolo con il Governo, rimarcano che «a oggi non esiste una normativa che regolamenti l’utilizzo e il rilascio nei corpi idrici del litio. Riteniamo che il legislatore debba intervenire su questa materia per dare gli strumenti normativi al decisore tecnico». Intanto Glencore annuncia di «valutare strategie alternative per un polo europeo di lavorazione dei materiali per batterie, dal momento che, l’ulteriore estensione dell’iter autorizzativo, comporterebbe un ritardo nei tempi che potrebbe compromettere la sostenibilità economica».

Un annuncio che il sindaco di Portoscuso legge come una sorta di ricatto: «Una minaccia bella e buona sulla pelle dei lavoratori – dice Ignazio Atzori – ma la nostra esigenza di chiarezza davanti a una materia per la quale non esiste normativa in Italia, in Europa e in buona parte del mondo imponeva e imporrà la massima allerta fino a quando non si daranno risposte certe a un territorio che ha già pagato tanto in termini di inquinamento e salute . Non si può rischiare di distruggere, per la fretta, il poco che è rimasto. Un progetto di 11mila tonnellate non può dirsi “pilota” e peraltro darebbe lavoro a poco più di 20 persone. Stupisce che il sindacato, in un momento così delicato, pensi più al danno che la Glencore rischia di patire che alle quasi 1.500 persone che non sanno ancora che ne sarà del loro futuro».

