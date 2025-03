Portovesme srl, la parola al Governo 

Si riparte da Roma. Dopo tre giorni di protesta è arrivata la convocazione al ministero delle imprese e del made in Italy. Ieri nel polo industriale di Portoscuso è stata una giornata come tante. Nessun presidio ai cancelli, nessuna assemblea. Ma la tensione resta alta. Centinaia di lavoratori stanno vivendo giornate difficili. Per i sindacati la convocazione al ministero è «un risultato parziale ma frutto di una determinazione che ha risvegliato una vertenza sopita, che stava trascinandosi nel tempo dopo il rinvio dell'ultima convocazione prevista il 10 febbraio scorso e saltata per motivi a noi non noti».

Il documento

Ieri le segreterie territoriali del Sulcis Iglesiente di Fsm Cisl, Fiom Cgil e Ulm Uil hanno diffuso un comunicato nel quale si fa il punto sulla situazione e su quanto accaduto nell’ultima settimana. «La lotta dei lavoratori degli appalti ha dato i risultati prefissati – si legge nella nota - revocati i licenziamenti, ottenuto l'incontro con la Regione e la convocazione al Mimit. Tre giorni di sciopero, iniziati con timore e preoccupazione, hanno visto una partecipazione in crescendo. Una protesta conseguente alla scelta scellerata di fermare l'80 per cento delle produzioni, ma che nonostante i drammi che ha causato (6 aziende non esistono più nell'orbita degli appalti e il personale è stato trasferito), non ha mai messo in discussione la sicurezza dello stabilimento».

La protesta

I sindacati dei metalmeccanici difendono le azioni messe in campo durante i giorni della protesta. Ma adesso l’attenzione si sposta sull’incontro di martedì prossimo a Roma. «Chiediamo risposte in tempi celeri, perché non decidere o lasciare passare il tempo, come nelle vertenze Sider Alloys, Eurallumina, Enel, equivale a dare risposte negative. Glencore se ne faccia una ragione e si assuma tutte le responsabilità, senza indirizzare responsabilità ad altri. La tensione sociale è causa della ricerca continua e assidua dei profitti, che sta portando al tracollo del mondo degli appalti. I metalmeccanici ritengono che la strada intrapresa da Glencore non possa garantire la pace sociale: non accetteremo passivamente l'ennesima chiusura, ci saranno altre proteste se non si otterrà chiarezza sull'impegno dei ministri e della Regione presi il 27 dicembre 2024». (f. p.)

