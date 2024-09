Portovesme srl, la lotta continua 

Non si ferma la battaglia dei lavoratori della Portovesme srl per impedire la chiusura della linea zinco a Portoscuso. Nella mattinata di ieri una delegazione di sindacalisti è arrivata sotto il palazzo del Consiglio regionale di Cagliari.

In marcia

L’iniziativa era stata annunciata lunedì scorso, al termine dell’incontro tra i sindaci del territorio e i parlamentari sardi, che si è svolto nello stabilimento di Portovesme. Di buon mattino, dalla fabbrica sulcitana, le auto dei sindacalisti si sono messe in marcia verso il capoluogo, l’obiettivo: incontrare il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini. Dopo il picchetto, tenuto sotto la sede di via Roma, la delegazione è stata accolta da Comandini e vari consiglieri regionali. L’incontro, durato tutta la mattinata, è servito a spiegare le ragioni dell’ennesima battaglia di migliaia di lavoratori ormai allo stremo. I rappresentanti sindacali, hanno portato nel Consiglio regionale tutta la disperazione di un territorio, e chiesto a chiare lettere la partecipazione della Regione, e del Ministero all’Industria, alla lotta che gli operai stanno sostenendo per mantenere in marcia l’impianto dello zinco, dopo la decisione di dismissione avanzata dalla multinazionale svizzera Glencore. La delegazione ha ripetuto con forza che una tale disposizione non può essere presa in considerazione, la cessazione della linea zinco causerebbe la perdita di un migliaio di posti di lavoro, mentre, il mantenimento dell’impianto per la lavorazione dei fumi di acciaieria, Waelz impiegherebbe solo 200 operai. Secondo i sindacalisti, questo porterebbe a un disastro sociale in un territorio già in ginocchio. Infatti, è stato evidenziato che la fabbrica rimane l’unico stabilimento ancora attivo nel polo industriale di Portovesme, con la sua dismissione l’area industriale cesserebbe di esistere.

La solidarietà

Dopo l’esposizione dei sindacati, Comandini ha ribadito la totale solidarietà ai lavoratori, valutando la partecipazione del Consiglio regionale all’incontro che si terrà il 24 settembre a Roma, tra i ministeri dell’Industria e del Made in Italy e del Lavoro, dove si giocherà la vera partita. La posta in gioco è troppo grossa, e i lavoratori non intendono fermarsi: per lunedì, 23 settembre, è stato proclamato uno sciopero di 24 ore, a cui seguirà un corteo che dalla fabbrica arriverà davanti al Comune di Portoscuso. Alla manifestazione verranno invitati i rappresentanti delle istituzioni.

