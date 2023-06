Portovesme srl, interinali nel limbo 

Lavoratori interinali della Portovesme srl nel limbo dell’incertezza assoluta.

Nel limbo

In queste giornate in cui si parla dell’ipotetica riconversione si è tanto parlato degli ammortizzatori sociali studiati per far sì che i lavoratori diretti e degli appalti non si sentano del tutto abbandonati davanti all’ipotesi che le linee zinco e piombo non possano ripartire. Ma nessuno parla più di chi dalla fabbrica è già uscito del tutto e non sa se potrà più metterci piede: gli interinali, appunto. Si tratta dei lavoratori che un tempo lavoravano per le ditte d’appalto e che poi si sono licenziati per entrare nelle ditte interinali per contratti a tempo in vista di un’occupazione definitiva nella Portovesme srl: «Così è sempre avvenuto in passato – spiega Mario Coci, 58 anni – si trattava di un periodo di transizione per poi avere la garanzia del posto definitivo nella multinazionale». Mario, ad esempi, è in questa situazione dal 2019 e quando l’obiettivo sembrava avvicinarsi ecco lo stop: «A 58 anni sei troppo giovane per la pensione e troppo vecchio per trovare altri posti di lavoro – dice – io ho la fortuna di avere la cassa integrazione a zero ore sino a ottobre ma poi, nonostante il mio posto nasca a tempo indeterminato, non so che succederà».

L’attesa

C’è chi può contare su qualche mese di Naspi, ma è poca roba: in tutto, tra San Gavino e Portovesme, sono 67 i lavoratori nel limbo di cui nessuno parla più: «Ognuno ha la sua storia, ognuno i suoi problemi e i suoi conti da far quadrare – dice Federico Pinna di Iglesias – io ho 40 anni e quando ho scelto di passare all’agenzia interinale ho lasciato il posto in una ditta molto importante. Non avrei mai pensato che ci saremmo potuti trovare in questa situazione, spero davvero che i progetti per non far morire la fabbrica siano concreti. La speranza è l’ultima a morire soprattutto quando si vive in un territorio che ha ben poche alternative da offrire.