Portovesme srl, inizia il conto alla rovescia 

Il conto alla rovescia verso il 31 gennaio prosegue senza sconti: dopo quella data alla Portovesme srl la cassa integrazione sarà estesa a quasi tutti i lavoratori, con la fermata di buona parte dello stabilimento.

La riunione

Per inverrtire la rotta servirebbero strumenti rapidi per calmierare il prezzo dell’energia, la variabile impazzita che ha messo in ginocchio l’ultima fabbrica in marcia di Portovesme. Per il 9 gennaio il presidente della Regione Christian Solinas ha convocato segreterie sindacali, Rsu di fabbrica e vertici della Portovesme srl per discutere della vertenza. Poco prima di Natale l’assessora all’Industria Anita Pili ha scritto una lettera al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e al ministro per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, chiedendo che venisse convocato al più presto un tavolo di crisi ai massimi livelli per affrontare l’emergenza che interessa circa 1200 operai tra lavoratori diretti e degli appalti.

L’attesa

Il tempo stringe e tra i lavoratori la preoccupazione cresce: tra tre settimane buona parte potrebbe trovarsi in cassa integrazione, per i dipendenti degli appalti senza neanche la certezza degli ammortizzatori sociali. Lunedì la riunione in Regione con il Presidente Solinas. «Il rispetto degli impegni assunti - si legge in una nota dei segretari territoriali della Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil - rappresenta un buon viatico. Tuttavia occorre essere altrettanto consapevoli che l’azienda al momento prosegue il suo percorso annunciando che nei prossimi giorni depositerà la procedura per la cassa integrazione con decorrenza primo febbraio e riguarderà la quasi totalità delle lavoratrici e dei lavoratori». Lo ha comunicato la stessa azienda durante l’incontro a cadenza settimanale con i sindacati per monitorare gli sviluppi della vertenza. «L’azienda - si legge nella nota di Madeddu, Lai e Loi - ha confermato la volontà di modificare tale procedure e riprendere le attività ordinarie e garantire la normale transizione verso le nuove produzioni di litio di fronte ad un prezzo calmierato. La finanziaria non ha tenuto conto di nessun emendamento che potesse riguardare le isole sul tema energivoro e il tema insularità». Dopo l’incontro di lunedì i sindacati non escludono altre iniziative fuori Sardegna.