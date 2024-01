Portovesme srl, incontro a Roma 

È arrivata dal Mimit la convocazione dell’incontro ministeriale sulla Portovesme srl, appuntamento il prossimo 6 febbraio per parlare del futuro degli stabilimenti di Portovesme e San Gavino e per fare il punto sullo stato dei progetti di investimento. Una convocazione molto attesa che ha indotto le organizzazioni sindacali a sospendere il sit in annunciato a Roma per il prossimo 25 gennaio. Il giorno stabilito per l’incontro ministeriale sarà comunque presente davanti al palazzo del Mimit un presidio della Rsu della Portovesme srl. «Riteniamo che i progetti di investimento che la società sta proponendo di realizzare in Sardegna debbano avere le giuste considerazioni che solo un tavolo ministeriale come questo può garantire», si legge nella nota firmata dai segretari territoriali dei Chimici Emanuele Madeddu, Vincenzo Lai e Pierluigi Loi. Due settimane fa le organizzazioni sindacali hanno sollecitato al Ministero la convocazione di un nuovo incontro del gruppo di lavoro per discutere degli sviluppi degli ultimi mesi, aggiornando la discussione alla luce di alcune novità sulla disciplina delle materie critiche a livello comunitario. (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA