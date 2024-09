Portovesme srl, i sindacati: «Il Governo si attivi» 

Nel pomeriggio di ieri, una delegazione dei sindacati della Portovesme srl ha incontrato la vicaria del prefetto di Cagliari; oggi, sempre nel capoluogo, è previsto un incontro con la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Elvira Calderone. Il tema è lo stesso: mantenere in vita l’impianto zinco di Portovesme, oggetto anche dell’incontro di ieri a Roma tra i vertici della multinazionale Glencore, che qualche giorno fa ha annunciato la fermata della linea zinco, e il ministero delle Industrie e del made in Italy: l’azienda ha ribadito la massima disponibilità al lavorare insieme a Istituzioni e parti sociali per garantire un futuro allo stabilimento sulcitano e il proprio impegno nel tutelare i dipendenti e ha proposto la proroga della cassa integrazione per un altro anno.

La Glencore

“Le scelte strategiche annunciate lo scorso 5 settembre, quali il riavvio temporaneo dello stabilimento di San Gavino e il mantenimento della produzione del processo Waelz, rappresentano, nel breve periodo, le uniche soluzioni economicamente sostenibili”, si legge in un comunicato della Glencore. “La nostra priorità rimane quella di trovare soluzioni condivise per mitigare l’impatto sociale sul lungo periodo di una scelta legata a condizioni di mercato e industriali non più sostenibili”.

In Prefettura

Mentre a Roma si confrontavano azienda e ministero, a Cagliari, in piazza Palazzo, si svolgeva l’incontro tra Maria Antonietta Gregorio, vicaria del prefetto Giuseppe De Matteis, e i rappresentanti sindacali Franco Bardi (Cgil), Enzo Lai (Cisl) e Andrea Lai (Uil), che hanno presentato alcune richieste per far fronte al dramma dei lavoratori della Portovesme srl. La chiusura della linea zinco mette a rischio il futuro di mille operai: solo il reparto Waelz, che attualmente occupa 200 lavoratori, resterebbe attivo. A Gregorio i sindacalisti hanno spiegato che è necessario riattivare il tavolo nazionale e che il Governo prenda una posizione forte, affinché lo stabilimento possa continuare a rimanere in marcia.

I prossimi impegni

Incassato il sostegno dalla presidente della Regione Alessandra Todde che domenica, assieme all’assessore all’Industria Emanuele Cani, ha fatto visita ai lavoratori, oggi a Cagliari è previsto un incontro con la ministra Calderone: anche a lei i sindacalisti chiederanno aiuto per salvare l’impianto. In serata si terrà l’incontro con i segretari nazionali di Cgil, Cisl e Uil. L’agenda dei sindacati sulcitani in questi giorni è ricca d’appuntamenti: il prossimo impegno è per domani, di nuovo a Cagliari, con una presenza al G7 Lavoro che per tre giorni vedrà riuniti i ministri del Lavoro e dell'Occupazione dei sette Paesi più industrializzati del mondo. In serata incontreranno di nuovo l’assessore Cani e giovedì si terrà un’informativa con gli operai. Rimane in attesa di conferma l’incontro con i sindaci del territorio, previsto per venerdì.

