Fumata nera per la Portovesme srl: gli impianti della fabbrica di Portoscuso e la fonderia di San Gavino non ripartiranno. Il vertice romano si è chiuso con un nulla di fatto. La speranza di non veder sfumare migliaia di posti di lavoro è appesa a un progetto di riconversione ancora tutto da definire: questo è emerso dopo l’incontro tra Governo e Glencore. Grande la delusione tra i lavoratori che da ieri sono riuniti in assemblea per decidere il da farsi.

