05 ottobre 2025 alle 00:27

Portovesme srl, fiasco annunciato 

Vertenza Portovesme srl: i sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil hanno tenuto un’assemblea per discutere l’esito dell’incontro al ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), di cui era previsto, dicono, l’esito negativo. La mancanza di investitori per la produzione di zinco, sottolineano, è causata principalmente dall'alto costo dell'energia e dalle dimensioni dell'azienda, temi già evidenziati in passato, e il ministro Urso ha confermato che non saranno introdotti meccanismi per calmierare il prezzo dell'energia. L’unica notizia positiva riguarda il proseguimento delle attività sperimentali a San Gavino, che garantiranno l'occupazione fino al 2026. I sindacati chiedono infine che sia discusso con la comunità locale il progetto, ancora poco definito, di creare nel territorio depositi temporanei di materie critiche. (red. prov.)

