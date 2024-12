«Gli impianti sono spenti. La linea zinco è ferma». Un messaggino di poche parole circolava ieri mattina nelle chat degli operai della Portovesme srl dopo che lo stop annunciato si è concretizzato: nella fabbrica ora restano in attività soltanto gli impianti “waelz” per il trattamento dei fumi d’acciaieria. Adesso la speranza per più di mille lavoratori è che l’ipotesi di un investitore esterno si concretizzi.

a pagina 9