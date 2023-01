Portovesme srl, fermata congelata  

Soddisfazione Dopo il vertice di ieri con sindacati, azienda e Confindustria, a cui hanno preso parte anche gli assessori Anita Pili (Industria), Marco Porcu (Ambiente) e Ada Lai (Lavoro), il presidente Solinas non nasconde la soddisfazione. «Ho avuto interlocuzioni importante e produttive con il Governo e con i principali operatori dell’energia - ha detto Solinas - non solo per creare una garanzia nell’immediato per tutti i lavoratori e per il mantenimento delle linee produttive ma anche per lo sviluppo futuro delle attività industriali che diano valore e lavoro a tutto il territorio. Credo che questo risultato possa davvero garantire al territorio una prospettiva di serenità e una ripresa delle produzioni che contribuirà al benessere non solo del Sulcis ma di tutta la Sardegna». Sulle ipotesi di accordi sul prezzo dell’energia, Solinas sottolinea che «la Regione ha portato efficacemente a termine il compito di avvicinare i soggetti in campo per favorire, nell’ambito di accordi commerciali tra privati, la soluzione migliore e più opportuna».

Dopo gli incontri dei giorni scorsi a Roma del presidente della Regione Christian Solinas con il ministro per le Imprese Adoldo Urso e con i principali players nazionali dell’energia elettrica, la vertenza che tiene con il fiato sospeso 1.200 lavoratori potrebbe essere ad una svolta. Gli incontri tra la Portovesme srl e i produttori dovrebbero avvenire già in settimana, in attesa di sviluppare le interlocuzioni l’azienda, si legge nel verbale siglato ieri dopo l’incontro convocato dal Presidente Solinas, «sospende fino al 28 febbraio qualsiasi incremento di utilizzo della cassa integrazione e conferma che, in caso di sottoscrizione dell’accordo, ritirerà la cassa integrazione straordinaria e riavvierà tutti gli impianti, compresi quelli attualmente in manutenzione».

Fermata degli impianti congelata fino al 28 febbraio alla Portovesme srl, dai prossimi giorni l’azienda incontrerà i produttori di energia per esplorare le possibilità di un accordo bilaterale per forniture di energia a prezzi sostenibili.

Gli incontri

Soddisfazione

I sindacati

Soddisfazione è stata espressa dai sindacati che però restano vigili in attesa delle interlocuzioni dei prossimi giorni tra la Portovesme srl e i produttori di energia. «In due settimane il presidente ha impresso un’accelerata rispetto al passato - dice Emanuele Madeddu, segretario Filctem Cgil - altro passaggio da fare è la firma di un memorandum per tracciare con istituzioni e azienda il percorso di riconversione». I prossimi giorni saranno fondamentali. «La Regione ha dimostrato coerenza negli impegni- dice Enzo Lai, segretario Femca Cisl - adesso anche l’azienda deve mantenere gli impegni presi. Se si dovessero presentare ostacoli o difficoltà, si tornerà a questo tavolo». Questa mattina in fabbrica si svolgerà l’assemblea dei lavoratori. «Oggi non abbiamo ancora la soluzione, ma c’è stato un passo avanti - dice Pierluigi Loi, segretario Uiltec - vediamo gli sviluppi sugli accordi commerciali». Michele Ennas, consigliere della Lega, dice: «La Regione, con il grande lavoro del presidente ha raggiunto un risultato che fino a poco tempo fa sembrava insperato».

