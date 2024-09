Portovesme srl: esplode la rabbia dei lavoratori 

«È inaccettabile, non possiamo permettere la chiusura dell’impianto zinco». I lavoratori della Portovesme srl non ci stanno e scioperano. Bloccano la strada d’accesso alla fabbrica e protestano contro la decisione dell’azienda che un anno fa aveva chiuso la linea piombo e lo stabilimento di San Gavino avviando quello che, secondo gli operai, è un processo di smantellamento vero e proprio.

Gli incontri

Dopo la protesta di ieri si attende il vertice di Roma al Mimit per lunedì prossimo, un incontro chiesto dall’azienda del quale si è avuta notizia soltanto ieri mattina durante l’assemblea dei lavoratori. Mercoledì i sindacati incontreranno l’assessore all’Industria Emanuele Cani. Anche ieri, ancora una volta, insieme ai lavori c’era don Antonio Mura, il parroco di Portoscuso. «Il problema è gravissimo, oggi mi sento come quel sacerdote che deve andare a casa di un moribondo per dare l’estrema unzione, questa è l’ennesima crisi che da decenni attraversa il territorio». Preoccupato anche Ignazio Atzori, sindaco di Portoscuso: «Ci aspettavamo questa situazione ma, con le trattative in corso, speravamo di cambiare il quadro. È una scelta disastrosa dal punto di vista ambientale, ma soprattutto dal punto di vista sociale, centinaia di famiglie rimarranno senza un reddito. La trattativa, può portarla avanti solo il Governo, con il supporto del territorio e della Regione».

I sindacati

Per Renato Tocco, segretario della Uilm, è un percorso già tracciato: «Regione e Ministero devono prendere una posizione forte nei confronti della Glencore, le multinazionali ricevono ingenti risorse, poi licenziano o dismettono gli impianti. Non possiamo più permetterlo». Roberto Forresu, segretario generale della Fiom Cgil, aggiunge: «La fabbrica, che occupa complessivamente 1200 persone, aveva prima chiuso l’impianto del piombo, ora annuncia di voler chiudere la linea zinco. Rimarrebbe solo il reparto Waelz, che brucia lo scarto delle lavorazioni di acciaieria. Una tragedia occupazionale, un migliaio di lavoratori finirebbe senza lavoro. L’impianto non si tocca». Duro anche il commento di Vincenzo Lai, segretario territoriale Femca-Cisl: «I contatti con questa società si sono persi ormai da tempo, ha dimostrato di essere inaffidabile».

I sindaci

Per Mauro Usai, sindaco di Iglesias, si tratta dell’ennesimo schiaffo al territorio: «Una decisione che arriva tra lo sconcerto di lavoratori e istituzioni, in questi mesi c’erano state le rassicurazioni dell’azienda, ma sono state disattese. Abbiamo sacrificato importanti porzioni del territorio, non vogliamo che diventi un mero stabilimento di riciclo rifiuti. Siamo in contatto con la Regione per richiamare l’azienda alla propria responsabilità». Pietro Cocco, sindaco di Gonnesa, lo considera un atto di arroganza: «Queste imprese hanno utilizzato il nostro territorio fin tanto che gli è convenuto, poi decidono di abbandonare venendo meno agli impegni presi. È evidente che qualcosa può esser fatto solo con una grossa mobilitazione che costringa il Governo a intervenire».

RIPRODUZIONE RISERVATA