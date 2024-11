«Portovesme srl deve rispettare regole e ambiente» 

«Se Glencore vuole proseguire le produzioni deve adeguare immediatamente le sue infrastrutture alle normative. Non esiste alternativa e noi vogliamo infrastrutture adeguate perché il territorio ha bisogno di queste produzioni».

La discarica

È unanime la presa di posizione dei sindaci di Iglesias e Carbonia, Mauro Usai e Pietro Morittu, a tre giorni dalla scadenza del termine dato dalla Provincia per depositare il progetto e il cronoprogramma per la realizzazione di un impianto di trattamento del percolato a Genna Luas. Si tratta della discarica, ospitata nei territori comunali dei due Comuni, dove la Portovesme srl fa arrivare i residui della lavorazione dei fumi d’acciaieria, l’ultima linea di produzione destinata a rimanere in essere se non si fermerà (ma appare assai improbabile) lo stop già avviato della linea zinco. L’adeguamento dell’impianto di trattamento del percolato, adatto ai nuovi quantitativi di materiale in arrivo nella discarica Genna Luas 2, era già stato richiesto in fase di autorizzazione ambientale sin dal 2019. Ma l’Arpas, al termine dei controlli effettuati a fine 2023, aveva appurato e messo nero su bianco in un lungo verbale questa e altre carenze per le quali l’ufficio Ambiente della Provincia nel marzo scorso ha fatto scattare una diffida che impone termini che il ricorso a un legale da parte della multinazionale non ha interrotto.

I Comuni

«I termini sono ormai giunti a scadenza – prende atto il sindaco di Iglesias – e questo ci preoccupa non poco visto che siamo stati sempre molto attenti a fare quanto nelle nostre possibilità per essere vicini al polo industriale di Portovesme. Pretendere il rispetto delle norme fa parte di questo nostro essere vicino a un settore che vorremo vedere rifiorire. Non ci devono essere equivoci rispetto alle posizioni delle parti pubbliche in questo frangente, abbiamo tutti lo stesso obiettivo. Si parla del futuro di migliaia di famiglie e questo impone la massima serietà e il nostro impegno, se dovesse servire, a chiedere di snellire tutte le procedure necessarie per ripartire. Ma un concetto deve essere molto chiaro: un “sì all’industria a ogni costo” non può essere accolto da un territorio che ha già dato tanto in termini di sacrificio ambientale e salute».

Dello stesso parere il sindaco di Carbonia: «Il tema è di vitale importanza proprio per il mantenimento del presidio di Portovesme – dice Pietro Morittu – nel totale rispetto delle regole che difendono l'ambiente e la salute pubblica. Non ci può essere una regione che non abbia la produzione primaria e sappiamo tutti che senza l’industria questo territorio muore, ma questo non vuol dire che le istituzioni e gli organi di controllo debbano agire da ignari passanti davanti all’inosservanza delle regole essenziali». Morittu conferma l’impegno del territorio che sta agendo in sinergia con Provincia e Regione: «L’obiettivo è salvaguardare il lavoro ma anche un territorio già compromesso e contaminato – sottolinea – ci sono società che hanno importanti progetti di ricerca che si stanno sforzando di sfruttare tutte le opportunità legate alle materie rare, alla rigenerazione dei processi, alla decarbonizzazione nel rispetto delle regole e che per questo attendono tempi biblici per le autorizzazioni e poi vedono le multinazionali che pretendono di bypassare le regole: è chiaro che non può essere tollerato. Davvero ci auguriamo che la Portovesme srl voglia adeguarsi a quanto richiesto». Tre giorni per scoprire se questo auspicio si tramuterà in realtà.

