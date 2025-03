Portovesme srl, crisi sempre più nera Domani assemblea 

In fabbrica fino a un anno e mezzo fa lavoravano in 1.200; ora ci lavorano in 300. Chiusa la linea zinco, alla Portovesme srl restano accesi solo i forni Waeltz, e per il momento – denunciano i sindacati dei metalmeccanici – a pagare il prezzo più caro delle scelte della Glencore sono i lavoratori meno tutelati, quelli delle ditte d’appalto. Che non ci stanno a fare la parte delle vittime sacrificali. E domani alle 8 in punto si riuniranno in assemblea davanti ai cancelli.

Bollettino di guerra

Dopo l’annnuncio di trenta licenziamenti da parte di una delle imprese, la Cq Nol, i rappresentanti sulcitani di Fsm-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno incontrato i titolari della Isc e della Segesa, due delle ditte che forniscono gli addetti del “cantiere” interno allo stabilimento. I numeri fanno paura: a occuparsi di manutenzioni, pulizie e servizi vari nei vari reparti un anno e mezzo fa erano poco meno di 200 dipendenti, ora ridotti a 111 di cui solo poco più di 20 impegnati continuativamente. Una «perdita occupazionale» che, secondo i sindacati, rappresenta «l’ennesima disfatta». La crisi, ricordano in una nota Roberto Forresu, Renato Tocco e Giuseppe Masala, ha già costretto tante di esse (Skv, Gsmi, Socher, FM Grigliati e Cq Nol, più le suddette Isc e Segesa) a ricorrere alla cassa integrazione: in particolare, FM Grigliati ha annunciato la Cigo (cassa integrazione guadagni ordinari) per 30 lavoratori su 41. Aziende come Nuova Icom, Elastomeccanica, Mi.Da.Charter, Jap e Anticorrosione Sardegna hanno già perso la loro presenza nel sito produttivo. Molti lavoratori della Gsmi hanno dovuto accettare trasferimenti fuori dalla Sardegna pur di evitare il licenziamento: «Fortunati», tutto sommato.

Un quadro cupo. «Al di sotto di certi numeri le ditte dell’indotto non riusciranno a resistere», spiegano i rappresentanti dei sindacati metalmeccanici, più vicini alle esigenze dei lavoratori degli appalti (mentre per i diretti le sigle più coinvolte sono quelle dei chimici): la paura è che dietro l’angolo ci siano altre lettere di licenziamento. Una catastrofe, in un territorio dove il collasso del comparto industriale avanza senza che si vedano le più volte auspicate alternative.

«Riparta lo zinco»

«L’unica speranza – aggiungono Forresu, Tocco e Masala – è la ripartenza della linea zinco, definita “strategica” il 27 dicembre scorso dal ministro del Made in Italy Adolfo Urso», durante l’incontro cui parteciparono anche la ministra Marina Calderone, la presidente della Regione Alessandra Todde e gli assessori al lavoro Desiré Manca e all’industria Emanuele Cani: «In quella occasione si parlò di un “player” potenzialmente interessato». Sono passati due mesi e del “player” non s’è vista traccia: «Glencore, che continua a produrre zinco ma in Spagna e Germania, dove sono previsti incentivi, ha proseguito con il ridimensionamento delle attività e resta intenzionata a tenere accesi solo i forni Waeltz», il che significa farsi bastare un organico di 300 fra dipendenti e lavoratori degli appalti. «Considerato lo stato di altre vertenze come ex Alcoa e l’incertezza del futuro della centrale Enel, il Sulcis rischia una implosione sociale senza precedenti», chiudono i sindacati: «La politica a tutti i livelli ha la responsabilità e l'obbligo di chiarire al più presto quale sarà il futuro dell'intero polo industriale. Prendere tempo, nella grave situazione in cui ci troviamo, equivale a rispondere negativamente a ogni possibilità di garanzia produttiva o occupativa».

RIPRODUZIONE RISERVATA