Portovesme srl, cresce l’attesa 

Una settimana di incontri al ministero delle Imprese e del Made in Italy alla ricerca di una soluzione strutturale al caro energia per la Portovesme srl.

Il percorso

La road map proposta dalla sottosegretaria del Mimit Fausta Bergamotto una settimana fa nel vertice in videoconferenza con Regione, sindacati e azienda è andata avanti. Dopo aver incontrato il Presidente Solinas e l’amministratore delegato della Portovesme srl Davide Garofalo, la sottosegretaria si è confrontata con gli altri ministeri e ieri era programmato l’incontro con i player nazionali dell’energia. Tra le strada da esplorare, oltre alla possibile proroga del credito d’imposta e alla superinterrompibilità, c’è anche l’ipotesi accordo bilaterale tra la Portovesme srl e un operatore dell’energia. A Portovesme, dove l’impianto del piombo è fermo e la cassa integrazione si è estesa, a rotazione, a tutti i dipendenti, c’è grande attesa. «Speriamo che nei prossimi giorni arrivi la convocazione per l’incontro a a Roma - dice Fabrizio Floris, delegato Filctem Cgil nella rsu - altrimenti dovremo andarci comunque: i tempi sono stretti». Gli incontri tecnici ci sono stati, bisogna capire se sono stati sentiti tutti i soggetti necessari ad elaborare una soluzione strutturale . «Ci auguriamo di avere risposte al più presto - dice Enzo Lai, segretario della Femca Cisl - considerando gli impegni presi dalla sottosegretaria». La data del vertice sarà fissata quando termineranno le consultazioni propedeutiche alla soluzione strutturale «Ci auguriamo di avere notizie sulla convocazione nei primi giorni della prossima settimana», dice Patrizio Cancedda, delegato Uiltec nella rsu.

L’intervento

Sulla questione energetica interviene il gruppo consiliare del Pd di Carbonia. «È necessario – scrive il capogruppo Giacomo Guadagnini in una nota - che il Governo con i ministeri competenti aprano una vertenza Sulcis che dia soluzione strutturale al costo dell’energia, in modo da consentire alle industrie del territorio di competere sul mercato e quindi mantenere presidi occupazionali e la produttività. La Regione e gli enti locali siano vicini ai lavoratori in questa battaglia perché senza lavoro non vengono garantite democrazia e civile convivenza». (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA