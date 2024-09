Portovesme srl, centinaia di posti di lavoro a rischio 

L’atteso incontro tra Glencore, Governo, Regione e sindacati che si è svolto a Roma ieri non ha dato i risultati sperati dai lavoratori della Portovesme srl: il piano di dismissione della linea zinco non verrà annullato. Si spera nel prossimo incontro tra Glencore e Ministero dell’Industria tra il 9 e il 10 ottobre.

La Regione

«Non possiamo accettare in alcun modo il ridimensionamento del polo industriale con il conseguente licenziamento di centinaia di persone. – scrivono in una nota congiunta la presidente della Regione Alessandra Todde, e gli assessori all’Industria e al lavoro, Emanuele Cani e Desire Manca – Abbiamo quindi chiesto a Glencore di prendere in considerazione tutte le opportune iniziative affinché si tenga fede agli impegni assunti con le parti sociali. Abbiamo anche chiesto di rivedere la decisione dell’azienda di interrompere la linea zinco e di garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali. Non permetteremo che la Sardegna venga calpestata e non abbandoneremo le famiglie e il nostro futuro produttivo».

I sindacati

Per il segretario della Cgil Sardegna Fausto Durante si è trattato di «un incontro del tutto deludente nel quale Glencore non ha ritirato la decisione di sospendere la linea zinco. La mobilitazione prosegue ed è destinata a crescere». Poco prima, intervenendo al tavolo ministeriale, il segretario generale aveva detto: «Piombo e zinco sono produzioni strategiche per l’Italia e non si capisce perché dovrebbe essere accettabile che questa multinazionale porti in altri Paesi quelle produzioni». La Rsu della Portovesme è decisa nelle sue richieste: «In caso non ci sia serietà, sia aperta la possibilità di nuovi competitor con la condizione di far pagare all’azienda quello che sinora ha ricevuto. Intanto continueremo lo stato di agitazione».

Cisl e Femca Cisl, in una nota congiunta, ribadiscono: «Non si scherza sulla pelle di 1.200 lavoratori tra diretti e indotto, delle loro famiglie e sul loro futuro. Al Mimit, non si trattano vertenze per chiudere le aziende, ma per trovare soluzioni, quindi o Glencore cambia approccio e si siede al tavolo, evitando di fermare gli impianti e con la volontà di rilanciare il sito, per poi contestualmente avviare i progetti legati alla transizione. L’altra possibilità è che vada via e lasciando il posto a qualcun altro senza chiudere».

L’azienda

Del tutto opposto il parere di Glencore che ha ritenuto «utile il confronto con le autorità Italiane e le parti sociali – si legge in una nota – Glencore ha accolto positivamente l’opportunità di incontrare le autorità e i sindacati per affrontare le ragioni alla base del passaggio operativo alla sola lavorazione Waelz presso Portovesme e per discutere i piani futuri per il sito. L’azienda ritiene che queste decisioni difficili siano fondamentali per garantire un futuro resiliente a Portovesme, specialmente in un contesto di condizioni operative sempre più complesse. In risposta alle preoccupazioni sollevate dai lavoratori e dalle istituzioni, Glencore ha ribadito il proprio impegno a mantenere un dialogo aperto e trasparente. Inoltre, l’azienda ha accettato l’invito del ministro Urso a presentare il progetto del polo di riciclo delle batterie entro circa due settimane».

