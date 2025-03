Portovesme srl, blocchi e tensione 

Hanno bloccato quasi tutti i camion in uscita e in entrata nello stabilimento per tutta la giornata di ieri e annunciano di fare la stessa cosa anche questa mattina. Dopo aver ricevuto le lettere di licenziamento gli operai si sono dati appuntamento all’ingresso della Portovesme srl per l’assemblea convocata dal coordinamento degli appalti. Ci sono 500 posti di lavoro a rischio e dopo le comunicazioni della Cq Nol sembra si sia scatenato un pericoloso effetto domino che coinvolge tantissime ditte legate alle commesse dell’azienda di proprietà della Glencore. Il clima è tesissimo, tanto che l’amministratore delegato Davide Garofalo ieri ha inviato una lettera al prefetto, per chiedere un incontro urgente e per segnalare la presenza dei lavoratori all’ingresso del bilico sud dello stabilimento e all’altezza della rotonda sulla strada provinciale che porta in fabbrica.

La preoccupazione

Negli sguardi dei lavoratori si legge la preoccupazione per un futuro quanto mai incerto e un presente di grande sofferenza. «Ho 58 anni – racconta l’operaio Gesualdo Concas – la mia azienda ha annunciato trenta licenziamenti. Stiamo vivendo una situazione drammatica. Molti di noi sono ancora lontani dalla pensione. Dobbiamo pagare mutui e prestiti. Non sappiamo come andare avanti. Siamo disperati e in queste circostanze c’è il rischio che la situazione possa degenerare. Secondo me è tutta colpa della politica, sono venuti qui a fare inutili passerelle e di concreto non è stato ancora fatto nulla. Stanno smantellando la fabbrica nel disinteresse di tutte le istituzioni, dal Governo alla Regione». Pensieri e angosce condivise con agli altri duecento lavoratori presenti all’assemblea che segna una ripresa della mobilitazione.

Camion bloccati

Poco prima dell’assemblea un gruppo di lavoratori intorno alle sei del mattino ha raggiunto l’ingresso del bilico sud dello stabilimento per bloccare tutte le entrate e le uscite dei mezzi pesanti. Un’azione che ha preoccupato non poco i vertici aziendali. «La manifestazione, oltre a non aver rispettato le prassi e le consuetudini relative alla normale dialettica sindacale – si legge nella lettera inviata dall’azienda al prefetto – ha determinato diversi blocchi che hanno impedito e, nei fatti, ostacolato il regolare cambio turno dei lavoratori creando forti problemi all’organizzazione del lavoro».

Le accuse di sindacati

«A questo punto – dice Roberto Forresu della Fiom Cgil – l’unico interlocutore resta il Governo che deve scoprire le carte. Due mesi fa sono stati presi impegni precisi. Hanno dichiarato strategiche le produzioni di piombo e zinco ed è stata anche ipotizzata la presenza di nuovi player pronti a rilevare la fabbrica». Stessi concetti e stessa analisi anche per Renato Tocco (Uil) che auspica «un intervento urgente da parte del Governo. La situazione sta precipitando. Quello che sta accadendo in questi ultimi giorni è l’ennesimo segnale che bisogna fare delle scelte importanti per scongiurare i licenziamenti. Le aziende degli appalti sono in grande sofferenza». Giuseppe Masala (Cisl) chiama in causa anche la Regione. «Abbiamo chiesto un incontro alla presidente Alessandra Todde e all’assessore Emanuele Cani – commenta – non possiamo più permetterci di perdere altro tempo. L’intervento delle istituzioni è fondamentale per trovare delle soluzioni e salvaguardare i posti di lavoro». Sulla vicenda è intervenuto anche Fausto Durante, segretario regionale della Cgil. «Due mesi sono lunghi ma la misura è colma, non si può venire in un territorio che soffre una crisi senza precedenti e prendere impegni che poi non si concretizzano – afferma – le promesse vane rischiano di alimentare ulteriormente un clima di tensione e preoccupazione».

La mobilitazione

Ieri il presidio all’ingresso dello stabilimento è continuato per tutta serata. Nel pomeriggio si sono susseguiti diversi incontri sindacali per mettere a punto le nuove strategia di lotta. Per questa mattina è stata convocata una nuova assemblea davanti ai cancelli dello stabilimento. La protesta continua.

RIPRODUZIONE RISERVATA