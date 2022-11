Portovesme srl, appello alla Regione 

«Sull’ipotesi di riconversione della Portovesme srl, si coinvolgano la Regione e le amministrazioni comunali direttamente interessate, passando da un Accordo di Programma tra la Glencore, le istituzioni e le organizzazioni sindacali». Ignazio Atzori, sindaco di Portoscuso, cittadina in cui sorge il polo industriale di Portovesme, ha scritto al Presidente della Regione Christian Solinas, chiedendo un incontro urgente per discutere della Portovesme srl e di questioni energetiche.

La lettera

La lettera del primo cittadino inizia dall’incontro che si è svolto alla Portovesme srl il 14 novembre con parlamentari e consiglieri regionali, considerato dal Comune «uno sgarbo istituzionale per il mancato coinvolgimento». Da mesi sul destino della Portovesme srl e dei suoi 1500 lavoratori (tra diretti e appalti) è concentrata l’attenzione del territorio, dei sindacati e dei sindaci: c’è il rischio che la linea piombo si fermi dopo il 31 gennaio, se non arriveranno soluzioni al caro-energia. «Si chiede - scrive Atzori al presidente Solinas - che l’eventuale progetto di riconversione industriale, finalizzato a garantire il lavoro di circa 1500 dipendenti - , sia valutato e condiviso oltre che con le organizzazioni sindacali anche con la Regione e con le amministrazioni comunali più direttamente interessate come Portoscuso, San Gavino e Iglesias, considerate le possibili ripercussioni ambientali e sanitarie in un territorio già penalizzato per tanti motivi socio-economici e infrastrutturali».

La riconversione

Il sindaco di Portoscuso chiede al presidente Solinas che si possa procedere con un Accordo di Programma sull’eventuale progetto di riconversione che potrebbe interessare lo stabilimento della Glencore. Al centro dell’incontro che Ignazio Atzori chiede al Presidente della Regione ci sono anche questioni energetiche: eolico off shore, centrale Enel, gas. Sul Dpcm Energia Regione e Comune si sono presentati uniti davanti al Consiglio di Stato, ottenendo la sospensiva della sentenza del Tar in vista dell’udienza di febbraio. «È necessario un incontro urgente - afferma Atzori - per concordare una linea d’azione comune da proporre al Governo nazionale. Siamo convinti che il Dpcm Energia di marzo possa essere riformulato per rispondere alle esigenze energetiche dell’Isola>.