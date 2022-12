Portovesme srl, appello al Governo 

«La Regione conferma il suo impegno al fianco dei lavoratori e ha deciso di convocare una riunione con l’azienda per ottenere risposte adeguate sulle scelte future e richiamarla al rispetto degli impegni assuntì». Anita Pili, assessora regionale all’Industria ha incontrato ieri le segreterie territoriali Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e la Rsu della Portovesme srl, alle prese con il conto alla rovescia verso la possibile fermata di fine gennaio.

L’incontro

L’assessora ha annunciato un tavolo di confronto per il prossimo 9 gennaio in Regione, inoltre a breve invierà una nota ai Ministri delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, e dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, per chiedere che sia attivato un tavolo di crisi specifico sulla Portovesme srl con Regione, Ministeri, aziende e sindacati. «Condividiamo l’urgenza di un tavolo di confronto tra Regione, Portovesme srl e parti sociali - si legge nel verbale firmato alla fine dell’incontro - per richiamare la stessa società al rispetto degli impegni assunti nei precedenti incontri per scongiurare la chiusura delle linee produttive degli stabilimenti di Portovesme e San Gavino».

«Risultati concreti»

Intanto già dai prossimi giorni, partiranno i contatti con i Ministeri che hanno voce in capitolo sull’emergenza energia. Infine, per quanto riguarda le autorizzazioni sui nuovi progetti sperimentali che l’azienda vorrebbe realizzare, saranno affrontate in un prossimo incontro con l’assessore all’Ambiente Marco Porcu. «Ci auguriamo che da qui al 9 le interlocuzioni con il Governo portino dei risultati concreti - dice Emanuele Madeddu, segretario Filctem Cgil - il tema centrale è sempre quello dell’energia». Dopo l’incontro di ieri il sit in previsto per questa mattina a Villa Devoto è stato cancellato. «Servono soluzioni urgenti - dice Enzo Lai, segretario Femca Cisl - servono soluzioni urgenti, saranno fondamentali le interlocuzioni con Roma». Venerdì mattina è prevista un’assemblea in fabbrica. «Tra i lavoratori c’è molta preoccupazione - dice Patrizio Cancedda, Rsu Uiltec - il 31 gennaio si avvicina». Per Fabrizio Floris, Rsu Filctem Cgil , «nella nostra vertenza il tempo è fondamentale, servono subito strumenti concreti».