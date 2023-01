Portovesme srl, agitazione sul fronte appalti 

Gli appalti della Portovesme srl sono sul piede di guerra: confermato lo stato di agitazione, stanno organizzando un’iniziativa di mobilitazione per il 12 a Cagliari.

L’allarme

Sono le segreterie dei metalmeccanici Fiom Cgil, Fsm Cisl e Uilm a lanciare l’allarme per la situazione drammatica dei lavoratori degli appalti, quelli che corrono i rischi più grandi (anche a proposito di ammortizzatori sociali) se il conto alla rovescia verso il 31 gennaio dovesse portare alla fermata di altri impianti produttivi. Nel comunicato sindacale che annuncia la nuova mobilitazione si fa riferimento anche agli sviluppi degli ultimi giorni. «Ieri è stata annunciata la riduzione del servizio di Pronto Soccorso, vergognoso e pericoloso - si legge nella nota di Fiom, Fsm e Uilm - il tutto segue le dichiarazioni del giorno prima, in cui sono state preannunciate le imminenti fermate dei forni presenti nei reparti dell’arrostimento e del Kss. Una situazione non più tollerabile che costringe gli appalti ad anticipare l’azione di protesta e di iniziative, annunciata in occasione dell’ultimo sciopero degli appalti del 22 dicembre». La tensione è altissima e sembra destinata a crescere tra gli operai, incerti su cosa succederà dal primo febbraio. Intanto per lunedì il Presidente della Regione Christian Solinas ha convocato un vertice a Cagliari con la Portovesme srl, le segreterie sindacali dei Chimici e la Rsu di fabbrica. «Non si possono concedere aiuti, finanziamenti, predisporre leggi ad aziende che puntano costantemente a ridurre i costi, ottimizzare i guadagni e condividere “eventuali” perdite economiche e occupazionali, scaricandoli sulla collettività - si legge nella nota di Fiom, Fsm e Uilm - si parli di eventuali norme a sostegno dell’azienda solo a patto che si garantiscano le produzioni e le occupazioni, si sgomberi il campo da possibili equivoci legati a eventuali riconversioni, si evitino drammatiche chiusure di interi reparti produttivi. Non siamo più disponibili a stare a guardare impassibili quanto sta accadendo sulle nostre spalle».

La Portovesme srl ha congelato la fermata della linea piombo fino al 31 gennaio, in attesa di soluzioni concrete che possano calmierare il prezzo dell’energia. Ma a tre settimane dall’ora “x” il caro energia continua ad essere un problema irrisolto.

