Portovesme, sì al dragaggio dei fondali 

E proprio ieri il Governo nazionale ha stanziato i fondi per gli interventi nelle aree di crisi induistriale complessa. Con un decreto, i ministri del Lavoro Marina Calderone e dell’Economia Giancarlo Giorgetti, hanno ripartito le risorse – 70 milioni complessivi - dedicate a varie regioni: all’Isola, per i siti di Portovesme e Porto Torres, andranno 9 milioni di euro.

In questo modo, spiega Pili, «oltre ad aver dato una risposta concreta al territorio su un’opera infrastrutturale di portata regionale del valore di circa 15 milioni», verranno salvaguardate le «risorse già precedentemente messe in campo dalla Regione Sardegna consentendo la realizzazione di ulteriori interventi di collegamento e a supporto del sistema portuale industriale iglesiente». L’intervento è atteso da tempo per garantire la competitività degli stabilimenti industriali Eurallumina e Sider Alloys. Ma potrebbe servire anche per assicurare l’ingresso in porto di navi metaniere.

Sì al dragaggio dei fondali del porto di Portovesme. La Giunta regionale ha dato il via libera l’intervento: «Essendo passate, ormai da tempo, le competenze in ambito portuale in capo all’Autorità del Mare di Sardegna», spiega l’assessora all’Industria Anita Pili, l’esecutivo «ha preso atto della volontà dell’ente governativo di intervenire direttamente nella realizzazione della totalità delle opere di dragaggio, anche al fine di garantire un intervento di natura più estesa nell’area di Portovesme». Gli uffici della Regione studieranno poi «le modalità tecniche per utilizzare le risorse già impegnate e a disposizione del Consorzio industriale provinciale di Carbonia Iglesias per interventi connessi e funzionali al sistema portuale industriale di Portovesme».

Gli intenti

La polemica

Intanto i sindacati frenano sul progetto di installazione di un impianto di accumulo a batteri nella centrale Enel di Portovesme: «Le batterie elettrochimiche (Bess) non sono l’unica risposta alla sicurezza energetica e alla stabilità della rete in Sardegna e non rappresentano una opportunità considerato che si tratta di una tecnologia ancora in fase di sviluppo e, per giunta, nella disponibilità di paesi terzi come la Cina», attaccano i segretari regionali Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil Francesco Garau, Gianrico Cuboni e Pierluigi Loi, dopo che il progetto dell’Enel ha ricevuto il via libera dal Ministero «con il benestare della Regione».

