Portovesme, sciopero e proteste 

Fermate degli impianti che incombono e incertezza sul futuro di centinaia di lavoratori: ieri mattina a Portovesme hanno scioperato gli appalti della Portovesme srl e della centrale Enel. Due vertenze diverse: una legata allo stop della produzione di energia nel 2025, l’altra ai danni del caro-energia che potrebbe portare alla fermata di altri impianti dopo il 31 gennaio. Un solo sciopero per chiedere garanzie sul futuro. «Il filo conduttore che accomuna questi lavoratori che oggi si sono ritrovati qui è l’incertezza totale sul loro futuro - dice Roberto Forresu, segretario regionale della Fiom Cgil - in entrambi i casi si attendono interventi e soluzioni dalle istituzioni, il tempo corre, non escludiamo altre iniziative di mobilitazione».

Lo sciopero

Ieri, dopo la proclamazione dello sciopero, hanno incrociato le braccia i lavoratori degli appalti delle ultime due realtà ancora produttive a Portovesme, in cerca di risposte per un futuro tutto da decifrare. «Alla centrale Enel bisogna capire come sarà il futuro, con quali e quante maestranze - dice Giuseppe Masala, segretario Fsm Cisl - ma al momento l’unica cosa che si sa con certezza è la fermata, prevista per il 2025. Alla Portovesme srl c’è sul tavolo l’ipotesi di fermata che avrebbe ripercussioni devastanti per gli appalti. Ci auguriamo che la Regione metta in campo tutti gli strumenti possibili». Gli operai, che ieri mattina si sono ritrovati nel piazzale della Portovesme srl, hanno ascoltato le relazioni, alcuni sono intervenuti. La preoccupazione è forte, tra i punti più caldi c’è il capitolo ammortizzatori sociali. Alcune aziende degli appalti Portovesme srl hanno già usufruito di 12 mesi di cassa integrazione, per prolungare gli ammortizzatori sociali serve una deroga dalla Regione in tempi stretti, i lavoratori rischiano di rimanere scoperti.

I sindacati

«È fondamentale trovare un paracadute per tutti i lavoratori che rischiano di rimanere senza cassa integrazione, il ruolo della Regione deve essere determinante - dice Renato Tocco, segretario Uilm - mentre sulla centrale Enel, destinata alla dismissione, vogliamo sapere che fine faranno i lavoratori degli appalti quando la centrale si fermerà». Durante lo sciopero è arrivata la convocazione per un incontro in Regione, da parte dell’assessora all’Industria Anita Pili, per il 16 gennaio. Sono convocate le segreterie dei metalmeccanici e l’Enel, per discutere della situazione dei metalmeccanici della centrale, con riferimento al vertice dello scorso luglio in cui si è cominciato a parlare del futuro dei lavoratori degli appalti.