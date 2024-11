Portovesme, ruspe scavano sull’area del crollo 

In relazione alla nota dell’Enel sul crollo del serbatoio al servizio dell’area DeSOx (TSD) asservito all’Unità SU3 della centrale Elettrica “Grazia Deledda” di Portovesme si precisa quanto segue:

1) si confermano e ribadiscono tutte le informazioni riportate nelle inchieste pubblicate dal nostro giornale che hanno dato conto del gravissimo incidente verificatosi il 4 novembre scorso nella Centrale elettrica di Portovesme. Si deve far rilevare che il violento crollo strutturale del serbatoio, secondo gli stessi sindacati, si configura come «una mancata strage». Ragione per la quale le stesse organizzazioni sindacali hanno promosso per il giorno successivo all’incidente uno sciopero dei lavoratori denunciando il crescente « malumore e preoccupazione tra i lavoratori della centrale di Portovesme, costretti a lavorare in condizione di precarietà sempre maggiore, in conseguenza dell'incertezza nell'assegnazione degli appalti e delle lavorazioni da svolgere, che evidenziano un problema di sicurezza da affrontare - spiegano le tre sigle dei metalmeccanici. Così come preoccupa che il grave incidente non abbia registrato le verifiche degli enti preposti, Asl e Arpas in primis ».

2) sorprende la nota dell’Enel che tenta di minimizzare i fatti affermando che il crollo non ha provocato danni ambientali e nessuna conseguenza alla salute dei lavoratori. Va ribadito che un lavoratore è rimasto ferito e trasportato in ospedale, che un mezzo è stato travolto dal crollo, e che ad oggi nessun organo ufficiale si è pronunciato sulla paventata mancanza di conseguenze ambientali;

3) lascia esterrefatti l’affermazione dell’Enel con la quale si definisce «acqua» il contenuto di quel serbatoio crollato in maniera violenta nell’area attigua, come si può inequivocabilmente rilevare dalle foto che pubblichiamo, alle batterie al Litio. Ci sarebbe da domandarsi per quale motivo ruspe e mezzi di ogni genere da giorni stanno rimuovendo strati rilevanti di terreno proprio nell’area interessata dal crollo. L’Enel paga imprese, mezzi e uomini, per asportare l’acqua dal terreno travolto dal crollo del serbatoio? Come è possibile che quel terreno, secondo l’Enel invaso da semplice «acqua», lo si stia rimuovendo conferendolo in discarica con i mezzi di una ditta che si occupa di bonifiche ambientali? Le immagini che pubblichiamo sulla rimozione del terreno coinvolto nel crollo sono più eloquenti di qualsiasi nota giustificativa della società elettrica;

4) a proposito delle mancate manutenzioni nella centrale di Portovesme, contestate nella nota dall’Enel, si richiamano le precedenti inchieste del nostro giornale a partire dall’undici marzo scorso dal titolo « Fuga elettrica, la Sardegna-brancola nel buio ». In quell’occasione con ampia documentazione fotografica si metteva in rilievo una condizione di abbandono della centrale e l’assenza di qualsivoglia piano di ammodernamento della Centrale. Niente l’Enel ebbe da ridire in quell’occasione;

5) va fatto rilevare, sempre in tema di mancate manutenzioni, che i sindacati e i lavoratori, subito dopo il crollo della struttura e il ferimento del lavoratore, hanno esplicitamente affermato: « Mancanza di manutenzione e investimenti, denunciati dai lavoratori metalmeccanici durante l'assemblea tenuta ai cancelli in data 11 ottobre 2024. Oggi quelle denunce assumono toni ancora più forti e preoccupanti ».

6) a proposito di «mancate manutenzioni» va fatto rilevare che dagli atti in nostro possesso l’area oggetto del crollo è stata inserita nella “Dichiarazione ambientale 2023” dell’Enel. Dal documento si rilevano due progetti. Il primo di 490.000 euro per il mantenimento in efficienza degli impianti ITAR e TSD, quest’ultimo interessato dal crollo. Quei lavori dovevano essere conclusi nel luglio 2023, ma al momento della pubblicazione del report di Enel erano fermi ad appena il 20%. A questo si aggiunge un intervento specifico di 530.000 euro nell’area oggetto del crollo, la DeSOx Unità SU3, con una scadenza pianificata per quei lavori nel dicembre 2025. A margine di quel progetto è riportata la seguente dicitura: «in attesa scheda di investimento approvata». In pratica investimento a lunga gittata nemmeno finanziato. Ultimo elemento: si trattava di un investimento pianificato per fine 2025 ovvero nello stesso mese di scadenza dell’Aia, l’Autorizzazione Integrata Ambientale.

7) nelle inchieste del nostro giornale, oggetto della nota Enel, non si è mai affermato che la distesa della batterie della cinese Catl non fosse mai stata autorizzata. Si afferma semmai la gravità di quelle autorizzazioni e la procedura prevista dal decreto Draghi per rendere possibile quel genere di impianti. Nell’ambito dell’inchiesta giornalistica sono state riportate le gravissime omissioni contenute nelle schede di sicurezza di quelle batterie e dei pericoli che incombono sul territorio in seguito a quell’immensa quantità di Litio posizionata in un’area così “pericolosa” come una centrale elettrica;

8) sulla richiamata attenzione di Enel sulla questione ambientale del Sulcis è solo il caso di far rilevare che dai dati di analisi contenuti nei report di “Cesi” sul monitoraggio delle acque di falda emergono gravissimi superamenti delle soglie per diverse sostanze (arsenico, cromo, ferro e manganese) con particolari riferimenti ai piezometri di rilevamento posizionati all’interno della centrale; infine, va fatto rilevare che gli sversamenti dei liquidi fuorusciti dal serbatoio sono confluiti nell’area 5, quella per la quale Enel è stata obbligata già da tempo, anche in sede giudiziaria, alla bonifica senza aver mai adempiuto a quell’obbligo. Anche per un giornale vigilare sull’ambiente è un dovere morale.

