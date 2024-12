Portovesme, licenziamenti sotto l’albero 

Natale d’angoscia per migliaia di famiglie del Sulcis Iglesiente: la Portovesme srl, nella mattina in cui si è svolta la visita della delegazione ministeriale (senza ministri) in vista dell’arrivo di un potenziale investitore, ha annunciato che anticiperà al 23 dicembre la chiusura della linea zinco. Per i dipendenti degli appalti si conferma l’incubo del licenziamento, per i dipendenti diretti quello della cassa integrazione senza certezze per il futuro. Durissime le reazioni di Governo, Regione, sindacati e sindaci nei confronti della Glencore.

