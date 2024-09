Portovesme, grido di aiuto alla Regione 

Non si placa la protesta dei lavoratori contro la decisione della Glencore di fermare la linea di produzione dello zinco nello stabilimento della Portovesme srl nel Sulcis. Dopo la lettera inviata al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l'incontro con parlamentari e consiglieri regionali sardi, i sindacati hanno organizzato per oggi un presidio a Cagliari davanti al palazzo dell'Assemblea regionale.

Fronte compatto

L'appuntamento è per le 10 con una delegazione di rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil e dei lavoratori. Alle 12 è previsto anche un confronto con i capigruppo di entrambi gli schieramenti. Nel frattempo prosegue la mobilitazione per salvare circa 1.200 posti di lavoro, 570 diretti (nei due stabilimenti di Portovesme e San Gavino) e gli altri indiretti. Per lunedì prossimo i sindacati hanno proclamato una nuova giornata di sciopero che potrebbe essere accompagnata da una nuova azione di protesta. In quell’occasione, infatti, si formerà un corteo che partendo dalla fabbrica porterà alla piazza del Comune di Portoscuso dove verranno invitati i rappresentanti delle istituzioni.

Botta e risposta

La Portovesme srl ha spiegato che la decisione di fermare la produzione di zinco è dettata «da una situazione di sostenibilità economica» e che la scelta di rallentare serve «per trovare soluzioni alternative e per porre le basi per il futuro».

Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec hanno chiesto, invece, di continuare a produrre sino allo switch per le nuove produzioni sollecitando e ottenendo la convocazione di un tavolo nazionale che si terrà martedì 24 a Roma (alle 18) con i ministri Adolfo Urso (Mimit), Marina Calderone (Lavoro) e la sottosegretaria del Mimit Fausta Bergamotto, con delega alle crisi industriali.

I rappresentanti dei lavoratori, in un’assemblea con i lavoratori «oltre a stigmatizzare il comportamento della Glencore», hanno spiegato in una nota, «fanno appello alla presenza istituzionale in assemblea affinché diano giusta rilevanza e sostegno a livello ministeriale e auspicabilmente governativo».

