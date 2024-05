Portovesme e Porto Torres, si accelera sugli ammortizzatori 

È stato firmato ieri tra Cgil, Cisl e Uil e l’assessora regionale al Lavoro il verbale di accordo per gli ammortizzatori dei lavoratori e delle lavoratrici delle aree di crisi industriale complessa di Portovesme e Porto Torres, le cui risorse sono state ripartite dal ministero venerdì scorso. «Nel decreto interministeriale è prevista l’assegnazione alla Sardegna di risorse pari a 9.637.405,13 euro», ha spiegato Desirè Manca in apertura dei lavori, «secondo i dati del Sistema Sil, risultano beneficiari 435 lavoratori».

Un passaggio indispensabile, quello della firma del verbale, che era stato infatti sollecitato dai sindacati nell’incontro dello scorso 14 maggio, durante il quale l’assessora si era impegnata a procedere entro questa settimana.

«Registriamo positivamente - hanno detto i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil - oltre al rispetto dei tempi presi per la firma, la conferma dell’impegno, da parte dell’assessora Manca, a richiedere al ministero più risorse rispetto all’anno scorso».

Anche questa richiesta era stata fatta dai sindacati nel precedente incontro: «Nel corso dell’anno – avevano fatto detto Cgil Cisl e Uil - scadranno altri ammortizzatori in diverse aziende in crisi con il risultato di un incremento del numero di lavoratori in difficoltà e, quindi, della quantità di risorse ministeriali necessaria a dare un ristoro a diverse centinaia di lavoratori e famiglie delle aree di Portovesme e Porto Torres».

L’auspicio è che il ministero risponda positivamente e incrementi le risorse, nel frattempo, «è indispensabile avviare celermente tutte le procedure per assicurare l’erogazione dell’assegno di mobilità nei tempi più stretti possibile dal momento che i lavoratori aspettano ormai da mesi».

I sindacati avevano anche sottolineato l’esigenza di un ragionamento più ampio sul rilancio delle aree industriali, non solo quelle complesse, chiedendo di poter discutere, in altre occasioni che l’assessora si è resa disponibile a calendarizzare nel prossimo futuro, di politiche attive del lavoro e di formazione, così come della possibilità di individuare nuove prospettive di lavoro e insediamenti industriali, magari ampliando quel confronto agli altri assessorati competenti, per evitare di ragionare per compartimenti stagni.

