Portovesme, cassintegrazione e licenziamenti sotto l’albero 

Sarà un Natale d’angoscia per migliaia di famiglie del Sulcis Iglesiente: la chiusura della linea zinco sarà anticipata al 23 dicembre. La giornata in cui si è svolta la visita di una delegazione ministeriale – ma senza i ministri Urso e Calderone attesi alla vigilia – finalizzata a toccare con mano le potenzialità degli impianti della Portovesme srl in vista di un potenziale investitore interessato a rilanciare la linea zinco, si è trasformata improvvisamente in una beffa. La comunicazione della Glencore ha sferzato il Sulcis più forte del maestrale che ieri soffiava impetuoso: per i dipendenti degli appalti si conferma l’incubo del licenziamento, per i diretti quello della cassa integrazione senza certezze per il futuro. Tutti sanno bene (e quanto accade alla vicina Sider Alloys, dove ieri si è tenuto il presidio dei metalmeccanici, ne è è la prova) che quando gli impianti si fermano farli ripartire è più complicato di un terno al Lotto. Per questo da ieri, il clima già teso, era di totale sconforto, rabbia, disappunto e delusione.

Le reazioni

Durissime le reazioni di Governo, Regione, sindacati e sindaci. «Un fatto gravissimo – ha detto la presidente della Regione Alessandra Todde - che mette in luce la totale mancanza di rispetto nei confronti del Governo, della Regione, delle organizzazioni sindacali e soprattutto dei lavoratori. Reagiremo». L’assessore all’Industria Emanuele Cani ha sottolineato che «la decisione si pone in netto contrasto con la volontà manifestata nel recente tavolo presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit). Desta perplessità anche il fatto che in una circostanza così delicata non fosse presente nello stabilimento l’amministratore delegato della Portovesme srl». E l’assessora del Lavoro Desirè Manca ha parlato di «un atto di estrema scorrettezza che dimostra un’assoluta spregiudicatezza di fronte alla quale il Governo non può attendere un giorno in più per rispondere con azioni forti e corali in favore della salvaguardia dei lavoratori di Portovesme. Rinnovo l’appello alla ministra del Lavoro sulla creazione di un tavolo di crisi permanente». Da Roma il giudizio è altrettanto duro: «La decisione comunicata da Glencore, ove venisse confermata, è inaccettabile, provocatoria e scorretta – si legge in una nota arrivata dal Mimit su indicazione del ministro Adolfo Urso, d’intesa con il sottosegretario di Stato Fausta Bergamotto - Ne trarremo immediate conseguenze». Dura anche la reazione dei consiglieri regionali del territorio Alessandro Pilurzu del Pd (componente della commissione Industria) e Gigi Rubiu di Fratelli d’Italia. «Abbiamo avuto la conferma di come Glencore abbia considerato il Sulcis-Iglesiente una colonia e i lavoratori, che per l’azienda hanno dato anima cuore e salute, dei numeri. Davanti a quest’atteggiamento riprovevole non esistono colori politici o lotte di parte». Rubiu puntualizza: «La Glencore ha certificato la sua totale inaffidabilità ed estrema disonestà nei confronti di un territorio che ha sfruttato sia dal punto di vista ambientale che sociale».

Sindaci e sindacati

«Lo schiaffo della Glencore ai lavoratori, alla Regione e al Governo non può restare impunito. – il segretario della Cgil Sardegna Fausto Durante – dalla forza della risposta che arriverà dalle istituzioni si misurerà la loro coerenza rispetto agli impegni presi anche nell'ultimo incontro a Roma. Il Governo nazionale prima di tutto, ha gli strumenti per sanzionare severamente la multinazionale e non può più rimandare l'esercizio di un ruolo forte che fino a qui non è stato evidentemente esercitato fino in fondo». Il segretario generale della Cisl, Pier Luigi Ledda, parla di «palese violazione degli impegni assunti. Questa decisione unilaterale compromette gravemente le possibilità di accesso agli impianti da parte di potenziali investitori interessati all’acquisizione e al rilancio delle attività produttive, mina profondamente il rapporto di fiducia tra le parti coinvolte e mette ulteriormente a rischio la già fragile pace sociale nel territorio del Sulcis Iglesiente». Andrea Lai, segretario regionale della Uil sottolinea: «Non ci piacciono questi metodi, non ci piace essere messi davanti al fatto compiuto e vorremmo capire quali sono questi motivi tecnici che hanno portato ad anticipare questa grave scelta».

Le Segreterie confederali territoriali di Cgil, Cisl e Uil, unitamente alle segreterie territoriali di Filctem, Femca e Uiltec, e alla Rsu della Portovesme Srl, «hanno ritenuto importante e fondamentale incontrare la Commissione ministeriale per conoscere l’eventuale possibilità del passaggio dello smelter a uno o più investitori interessati a mantenere la produzione di zinco. Dall’interlocuzione è emersa la positiva impressione sullo stato degli impianti che il Governo ha ritenuto strategici nell’ottica di una politica industriale nazionale ed europea di prospettiva. Riteniamo, però, fortemente preoccupante il mancato rispetto dell’impegno da parte della Glencore. Chiediamo a carattere d’urgenza la convocazione presso il Mimit».

I sindaci

Oggi una delegazione di sindaci e amministratori sarà ai cancelli della Portovesme srl per portare la solidarietà ai lavoratori: «Rilanciamo a gran voce il massimo impegno da parte dell’azienda e delle istituzioni ai vari livelli – ha detto il sindaco di Carbonia Pietro Morittu – affinché mettano in campo tutte le azioni possibili per scongiurare la perdita di numerosi posti di lavoro. Siamo e resteremo sempre dalla parte dei lavoratori cui va il nostro totale e incondizionato sostegno». Il sindaco di Iglesias ha aggiunto: «Siamo arrivati al punto. Da ora metteremo in campo tutto ciò che serve per garantire la produzione. Con o senza Glencore»

