Portovesme, batterie al Litio travolte dagli acidi 

Il tam-tam aziendale, sin dai primi istanti, era stato eloquente: sul violento “crollo-esplosione” del serbatoio acidi della centrale Enel di Portovesme bisogna tenere il massimo riserbo. Prima di tutto, recitava la disposizione urgente, deve essere vietato l’accesso all’area, bloccando le strade adiacenti in tutti i sensi di marcia, per impedire a curiosi e “ficcanaso” di capire quel che realmente era successo lunedì scorso, poco prima del pomeriggio, all’interno della “fabbrica” di elettricità del Sulcis. Ne avevano ben donde, le “alte sfere” elettriche, di provare a “coprire” il disastro che si è consumato nell’area dove negli ultimi mesi era comparsa una vera e propria distesa di batterie al Litio «Made in China». Quel che si è consumato nell’enclave della transizione energetica modello sardo-cinese, ora dopo ora, è sembrato sempre di più un disastro annunciato. Lo scenario in cui si è rischiata la strage è la sintesi del misfatto: impianti vecchi, votati alla “morte” per ruggine, da sostituire, secondo i vertici della mega-speculazione energetica, con una valanga di Litio da piazzare proprio dentro la centrale elettrica. In pratica la doppia faccia della pseudo rivoluzione energetica: da una parte un rudere senza futuro e dall’altra un potenziale devastante per il futuro ambientale e strategico della Sardegna. La malasorte o l’incuria hanno fatto il resto. Dopo le immagini che abbiamo pubblicato nei giorni scorsi sui resti del mega-serbatoio “esploso” per cedimento o per implosione, ora arrivano i fotogrammi eloquenti e “vietati” dei primi istanti dopo l’incidente. Frame che non lasciano margini di smentita: si vede l'intera area, sino verso la grande ciminiera, invasa dai contenuti acidi del silo di lamiera accartocciatosi violentemente su se stesso. Una proiezione sul territorio circostante che lascia comprendere la violenza della “rottura”, a partire dal dissolvimento di quelle lamiere sino all’area delle batterie, a destra delle immagini frontali del serbatoio. Anche in questo caso tutto era rimasto nel più stretto riserbo visto che nessuno era stato messo in grado di verificare se l’esplosione avesse interessato o meno l’area «Litio». In realtà, le immagini che pubblichiamo, estratte dal video integrale che si può visionare su unionesarda.it , sono la “confessione” di una forza d’urto che ha letteralmente sollevato in modo impressionante batterie e strutture contigue, lasciando trasparire un rischio di ben altra natura. È probabile che quegli accumulatori elettro-chimici non fossero ancora attivi, ma questa è stata la dimostrazione della gravissima pianificazione e gestione di questi impianti che non vengono sottoposti a nessuna valutazione di impatto ambientale perché così ha irresponsabilmente stabilito il famigerato Decreto Draghi. Lo “scoppio” del serbatoio ha persino schiacciato la cabina di un camion-cisterna posizionato a due passi, con un ulteriore rischio se al suo interno ci fosse stato l’autista. Le sequenze rappresentano un vero e proprio tsunami di acidi indefiniti “lanciato” contro la recinzione in cemento, spazzata via in un attimo dalla furia dell’esplosione. Da queste ulteriori immagini, che pubblichiamo, emerge, dunque, un fatto nuovo rispetto ai silenzi iniziali: anche l’area delle batteria a Litio è stata travolta dalla furia del tracollo del silo. Solo tre giorni dopo l’incidente sull’area si sarebbe recata l’Arpas, mentre sarebbero in corso verifiche da parte di organi superiori statali, visto che la centrale Enel è soggetta ad Aia, Autorizzazione Integrata Ambientale, da parte del Ministero dell’Ambiente. Un dato è certo, l’Enel, solitamente prodiga di comunicati su ogni sussulto aziendale, questa volta, a distanza di una settimana dall’incidente, ha scelto di non spiegare e giustificare l’accaduto. Nessun comunicato ufficiale, ma la ricerca di un capro espiatorio su cui scaricare le responsabilità dell’accaduto. In realtà, però, il quadro manutentivo della centrale è sotto gli occhi di tutti: abbandono e degrado ovunque, con la ruggine che avanza inesorabile. Un film già visto nel Sulcis, con le altre due centrali dismesse. Solo che ora, a rendere la denuncia ancora più eloquente, è un incidente che poteva trasformarsi in strage. Per questo motivo è difficile pensare che, dopo questo gravissimo “preavviso”, continueranno a prevalere silenzio e omertà sulle condizioni reali della Enel di Portovesme.

