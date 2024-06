Portorotondo Festival, su il sipario! The Voice of Violin in piazza San Marco 

Il Portorotondo Festival continua la sua strada per valorizzare le bellezze di un gioiello del turismo apprezzato in tutto il mondo. Ambizioso progetto dei sostenitori e organizzatori, per il secondo anno la kermesse, per la sua edizione numero 23, vede come capofila l’associazione Giovani Portorotondo presieduta da Sergio Deiana, che ha firmato, con la direzione artistica di Husnein Nasir, gli eventi parte integrante del calendario del Consorzio.

Con il sostegno di Comune e Fondazione di Sardegna, la rassegna partirà con un appuntamento che anticipa la programmazione, concentrata nei mesi centrali dell’estate con il gran finale il 6 settembre quando un grande evento di saluto chiuderà il sipario di un’annata contrassegnata dal compleanno del villaggio fondato 60 anni fa dai conti Luigi e Nicolò Donà Dalle Rose: 15 giornate di spettacoli, 4 celebri personalità che arriveranno con i loro nuovi libri, 2 live dai grandi numeri realizzati in collaborazione con il Coffee Pot in Piazza San Marco, 2 eventi all’Anfiteatro con alcuni dei migliori dj e producer e, come novità attesissima, gli incontri di yoga nella spiaggia del Tartarughino Beach.

Dunque, questa sera alle 20, inaugurazione con The Voice of Violin, alias Gianbattista Longu, virtuoso dell’archetto, compositore, arrangiatore e concertista, che proporrà nella suggestiva piazzetta San Marco il suo recital “Aperitivo in Musica”.

RIPRODUZIONE RISERVATA