Portogallo, Spagna e Marocco nel 2030 

Nonostante le critiche su ambiente e diritti umani, la Fifa, come previsto, ha assegnato la Coppa del Mondo 2030 a Spagna-Portogallo-Marocco, con tre partite in Sud America, e l'edizione 2034 all'Arabia Saudita. Riunite in videoconferenza, le 211 federazioni affiliate hanno ratificato la doppia designazione per acclamazione, senza la minima suspense: le due candidature erano le uniche in corsa dopo una serie di ritiri e, per il 2034, una procedura lampo limitata ad Asia e Oceania, in nome della rotazione continentale. La Federcalcio norvegese, già critica nei confronti dell'assegnazione dei Mondiali 2022 al Qatar, si è comunque rifiutata di approvare un processo «imperfetto e incompatibile» con i principi di «responsabilità, trasparenza e obiettività» rivendicati dalla Fifa, è detto in una nota stampa.

Nel 2030, la "Coppa del Mondo del Centenario" unirà quindi sei Paesi, una disposizione mai vista dalla prima edizione del gioiello del calcio mondiale nel 1930, che riunì 13 squadre a Montevideo. Dopo le tre partite in Uruguay, Argentina e Paraguay, previste per l'8 e il 9 giugno 2030, al fresco dell'inverno australe, le sei squadre coinvolte e i loro tifosi attraverseranno l'Atlantico per le altre 101 partite, dal 13 giugno al 21 luglio. La Spagna è destinata a fare la parte del leone, il Portogallo adeguerà e metetrà a disposizione gli stadi di Benfica, Sporting e Porto. Spagna e Marocco (secondo paese africano a ospitare i Mondiali dopo il Sudafrica nel 2010) si contendono la finale, proponendo rispettivamente i rinnovati Santiago Bernabeu di Madrid o il Camp Nou di Barcellona e il futuro “Hassan II” tra Casablanca e Rabat, che punta a diventare il "più grande stadio del mondo", parole degli organizzatori locali, con 115.000 posti. Quanto al torneo del 2034, in base al principio della rotazione continentale, la Fifa aveva limitato il bando di gara alle confederazioni asiatiche e oceaniche. Unica candidata l’Arabia Saudita anche se attualmente ha solo due dei 14 stadi con una capacità di almeno 40.000 spettatori necessari per ospitare le 48 squadre qualificate.

