Portogallo, nei seggi sono avanti le destre 

Lisbona. Avanzano le destre in Portogallo che raddoppiano i seggi, forte calo dei socialisti. Sono questi i primi dati delle elezioni secondo gli exit poll. Emersi subito dopo la comunicazione dell’affluenza alle urne, che indica una crescita della partecipazione elettorale in Portogallo: secondo i riscontri del ministero dell'Interno, alle 16 (ora locale, le 17 in Italia) ha votato il 51,96% degli aventi diritto, oltre sei punti percentuali in più delle ultime elezioni del 2022 quando, alla stessa ora, l'afflusso alle urne era del 45,66%. Le elezioni legislative potrebbero dunque porre fine a otto anni di governo socialista e avvantaggiare l'opposizione di centro-destra, con una nuova svolta da parte dei populisti. A tre mesi dalle elezioni europee, questo scrutinio anticipato è stato innescato dalle dimissioni del primo ministro uscente Antonio Costa.

