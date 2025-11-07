VaiOnline
MotoGp.
08 novembre 2025 alle 00:28

Portogallo, comanda Alex Marquez 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Alex Marquez ha fatto segnare il miglior tempo anche nelle pre-qualifiche del Gran Premio del Portogallo. Sul circuito di Portimao il pilota spagnolo ha girato in 1'37''974, davanti a Pecco Bagnaia che ha così migliorato il 17° tempo delle prime libere di questa mattina. Terzo tempo per Pedro Acosta. In Q2 accedono anche Bezzecchi e Di Giannantonio oltre a Zarco, Di Giannatonio, Aldeguer, Pol Espargaro e Ogura. Fuori Marini che dovrà fare le Q1 così come Morbidelli, Quartararo, Bulega e Bastianini. Il record della pista appartiene a Marc Marquez su Honda, con 1'37''226 stabilito nel 2023.

Pecco c’è

«In Malesia la possibilità c'era ma è andata come è andata. Però il weekend è stato positivo, con la vittoria nella sprint, quindi arriviamo qua a Portimao con la stessa forza. L'obiettivo sarà provare a stare davanti e fare bene, anche perché vogliamo il terzo posto in campionato». Francesco Bagnaia presenta così le sue aspettative per il Gp del Portogallo, penultima prova del motomondiale 2025, che per lui è stato particolarmente amaro. «Proveremo a stare davanti e a riprenderci il terzo posto in campionato - ha ribadito il pilota Ducati – è il massimo risultato che posso ottenere in questa stagione, ma nella prossima voglio poter lottare e finire in modo diverso. La pista di Portimao è molto particolare, ma è bellissima e mi ci sono sempre trovato abbastanza bene. Spero che sia bel tempo e che ci si possa divertire un po'».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Colpi ai portavalori, finisce a San Teodoro la fuga di Puligheddu

Il ricercato si è consegnato agli agenti della Squadra mobile 
Fabio Ledda
La storia

Cristina Berardi, il calvario da rapita raccontato in versi

L’alfabetiere della sofferenza descritto dalla ex maestra a Urzulei 
Federica Melis
Corte d’appello

Decadenza, udienza rinviata e polemiche

I legali di Todde: «Fercia non può partecipare». La replica: «Resto, ho servito la Repubblica» 
Francesco Pinna
La penalista cagliaritana interviene su Videolina

«Troppi pregiudizi nelle indagini sul mostro di Firenze»

L’avvocata Rita Dedola difese Vinci La serie tv e i riflettori sulla pista sarda 
Nicola Scano
La polemica

Cgil in piazza il 12 dicembre contro la manovra

Landini: «Prelevare l’1% ai più ricchi». Ironia di Meloni e Salvini: sempre di venerdì 
Monza

Calci e pugni alla modella, nessuno la aiuta

La donna si è difesa da sola. L’aggressore sarà rimpatriato:aveva già un foglio di via 
Medio Oriente

«La pace a Gaza è un impegno dell’Italia»

Il leader palestinese Abu Mazen da Mattarella e Meloni in due diversi incontri 