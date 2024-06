Portogallo all’ultimo respiro 

Portogallo 2

Repubblica Ceca 1

Portogallo ( 3-5-2 ): Diogo Costa, Dalot (18' st Gonçalo Inacio), Pepe, Dias, Cancelo (45' st Nelson Semedo), Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha (45' st Francisco Conceicao), Nuno Mendes (45' Pedro Neto), Ronaldo, Leao (18' st Diogo Jota). In panchina Rui Patrício, José Sá, João Palhinha, Gonçalo Ramos, João Félix, Danilo, Joao Neves, Matheus Nunes, Rúben Neves, Antonio Silva. All. Martinez.

Repubblica Ceca ( 3-5-2 ): Stanek, Holes (48' st Chory), Hranac, Krejci. Coufal, Soucek, Sulc (34' st Sevcik), Provod (34' st Barak), Doudera. Kuchta (15' st Lingr), Schick (15' st Chytil). In panchina Kovar, Jaros, Zima, Vitik, Hlozek, D.Jurasek, Cerny, Cerv, Vlcek, M.Jurásek. All. Hasek.

Arbitro : Guida (Ita).

Reti : nel st 17' Provod, 24' Hranac (autogol), 47' Francisco Conceicao.

Note : angoli 13-0. Recupero: 1' e 4' Ammoniti: Schick, Leao e Francisco Conceicao.

La pioggia battente a Lipsia e il muro eretto in campo dalla Repubblica Ceca non fermano Cristiano Ronaldo ed il Portogallo nella prima giornata del Gruppo F: vincono i lusitani in rimonta che così raggiungono in vetta la Turchia che ha battuto la Georgia. L'eroe della serata è il giovanissimo Francisco Conceicao in gol al 3' minuto di recupero del secondo tempo, tre minuti dopo l'ingresso in campo. L'entusiamo del 21enne attaccante del Porto, figlio di Sergio Conceicao, si è unito all'esperienza di Cristiano Ronaldo, al suo sesto Europeo a 39 anni, e di Pepe, divenuto con i suoi 41 anni e 113 giorni il giocatore più anziano a partecipare a una partita del torneo continentale.

Nella ripresa al 7' Bernardo Silva ci prova da fuori di sinistro ma la palla va fuori; poi ancora Ronaldo di testa. Il Portogallo spinge, La Repubblica Ceca effettua un paio di cambi al 60' e dopo 2' arriva il gol a sorpresa di Provod con un tiro dal limite dell'area. I cechi prendono coraggio, dopo lo shock iniziale i portoghesi riprendono ad attaccare: al 69' arriva il pareggio. Autorete di Hranac che devia in rete una respinta di Stanek ad un colpo di testa ravvicinato di Nuno Mendes. Al 42' l'arbitro, l'italiano Guida, annulla un gol a Diogo Jota per un fuorigioco. Gli ultimi cambi di Martinez hanno però successo: entrato all'89', Francisco Conceicao regala la vittoria ai suoi.

