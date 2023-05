Portò via i soldi  a un parente: tutore condannato 

Cinque anni di reclusione per essersi appropriato dei soldi di un parente di cui era tutore legale. Andrea Tronci, 59 anni, di Nurri, è stato condannato ieri mattina dai giudici della Seconda sezione penale del Tribunale di Cagliari che hanno accolto la richiesta del pubblico ministero Giangiacomo Pilia.

L’uomo era accusato di peculato perché, in qualità di tutore legale di un familiare, si sarebbe appropriato di somme di denaro, effettuando prelievi in conti correnti: il tutto senza le pezze giustificative e le autorizzazioni del giudice tutelare, come prevede la norma. Stando all’accusa, nel 2015, l’imputato si sarebbe impossessato di 11.547 euro (con prelievi da giugno a dicembre che oscillavano da mille a 5 mila euro). L’anno successivo, poi, avrebbe prelevato dal Banco di Sardegna e dalla Poste altri 36 mila euro, mentre nel 2017 circa 3 mila. Secondo l’accusa, dei circa 51 mila euro prelevati nel triennio, al Comune erano stati rendicontati circa 17 mila euro. Il pm aveva contestato a Tronci anche l'appropriazione indebita.

Dopo la condanna a cinque anni, ora la difesa dovrà attendere la lettura delle motivazioni della sentenza prima di proporre ricorso in appello.

