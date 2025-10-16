VaiOnline
Prefettura
17 ottobre 2025 alle 00:27

Porto, vertice su lavori e crociere 

Un incontro con al centro il futuro del porto industriale perché «la promozione del territorio di questa provincia deve essere sempre una priorità; perciò è fondamentale puntare sul porto come motore di sviluppo capace di attrarre traffici commerciali, turismo e nuove realtà imprenditoriali, ha sottolineato il prefetto, Salvatore Angieri. Che negli uffici di via Beatrice d’Arborea ha incontrato Domenico Bagalà, commissario dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna. Sul tavolo i lavori per la crescita, la sicurezza e l’ammodernamento del porto ma non solo. «Attualmente è in corso la ristrutturazione dell’ex caserma dei vigili del fuoco per la creazione di un centro polifunzionale con un’ala adibita all’accoglienza dei croceristi in linea con gli standard più avanzati per cui sono stati stanziati 5 milioni di euro – si legge in una nota – Circa 500mila euro serviranno per l’installazione di un sistema di videosorveglianza che sarà operativo a giugno 2026».

Ma Bagalà ha anche annunciato l’interesse di alcune compagnie di crociera che hanno presentato diverse richieste di attracco. «Su richiesta del prefetto il commissario ha assicurato che, per favorire il traffico di crociere, valuterà la possibilità di installazione del “cold ironing”», viene precisato nella nota. ( m. g. )

