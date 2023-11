Porto turistico,  via 180 posti barca 

Un mese e mezzo alla chiusura del sipario. Il 31 dicembre parte del porticciolo turistico di Arbatax deve essere svuotata. È la data di cessazione della concessione di cui la Turismar, società di gestione, è titolare dal 1997. Verranno cancellati 180 posti barca, un numero suscettibile di lievi variazioni. L’area esterna al porticciolo, ovvero quella adiacente la banchina sud, passerà in capo alla Saipem, in forza a una concessione (fino al 2036) rilasciata dall’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna. Va verso la scadenza, sempre entro fine anno, anche il Cantiere nautico Mulas: lì l’Authority dovrebbe ricavare un’area parcheggi, che potrebbe essere sfruttata dalla stessa Saipem per le proprie esigenze, emerse soprattutto dopo il divieto (forse temporaneo) di parcheggiare nei terreni della Diocesi sul lato di via Lungomare. «Area ridimensionata? Direi che cambierà tutto. Nei prossimi giorni invieremo le lettere ai concessionari per annunciare l’interruzione del servizio». Franco Ammendola, 72 anni, è direttore della Turismar. «Perdiamo 180 posti, un numero importante che cambia le carte in tavola. Saremo costretti a rivedere la sistemazione delle imbarcazioni anche all’interno. Quel che è certo è che dal primo gennaio i pontili esterni saranno privi di servizio idrico, energia elettrica e guardiania».

Nelle intenzioni dell’Authority e con doverosi accorgimenti il nuovo dente d’attracco, inaugurato a giugno 2012, dovrebbe accogliere navi da crociera. Secondo l’ultima pianificazione, suscettibile di variazioni, la zona riservata al diportismo si svilupperebbe verso levante, con l’area retrostante individuata come sede del distretto della cantieristica. (ro. se.)

