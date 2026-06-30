Porto turistico tra rifiuti e degrado 

Dovrebbero essere un punto di raccolta riservato ai diportisti, ai concessionari e ai fruitori dei moli, accessibile soltanto con apposite chiavi. Invece le isole ecologiche del porto turistico si trasformano in discariche a cielo aperto, tra lucchetti forzati e sacchi di rifiuti abbandonati all’esterno.

Un pessimo biglietto da visita quotidiano ai turisti che ogni giorno affollano il porto di Alghero. Accanto ai contenitori finiscono rifiuti indifferenziati di ogni tipo, conferiti senza alcun rispetto delle regole e senza neppure tentare di accedere correttamente alle isole ecologiche.

Dal Municipio

Il problema è confermato dall'assessore all'Ambiente Raniero Selva, che descrive una situazione ormai cronica. «Ogni due giorni gli operatori ecologici intervengono per ripulire l'area - spiega - e trovano davvero di tutto: pneumatici, vecchi lettini prendisole, sedie e tavoli in plastica, come se quel punto fosse destinato alla raccolta degli ingombranti». Per contrastare il fenomeno il Comune ha deciso di intensificare i controlli. «Stiamo rafforzando l'attività di vigilanza, - aggiunge Selva - solo nell'ultima settimana la polizia locale ha elevato quaranta contravvenzioni per il conferimento dei rifiuti nei luoghi e nei modi sbagliati». Con il potenziamento estivo dell'organico, i nuovi agenti della polizia locale sono stati impiegati anche in servizi specifici dedicati all'igiene urbana.

Giro di vite

Nel mirino ci sono gli ecobox utilizzati da bar e ristoranti, ma anche i comportamenti scorretti dei cittadini. «Il nostro obiettivo è quello di avere una città sempre più curata, - sottolinea Raniero Selva - purtroppo non sempre si riesce a vedere nell'immediato il risultato del lavoro degli uffici e degli operatori. Sappiamo che c'è ancora molto da fare, ma la direzione intrapresa è quella giusta». Sul fronte dell'igiene urbana, però, si profila una nuova criticità. I lavoratori della società che gestisce il servizio hanno proclamato uno sciopero generale di 24 ore per il prossimo 9 luglio, dopo il fallimento del tentativo di conciliazione. L'opposizione coglie l'occasione per tornare all'attacco. «È il segnale evidente di un sistema ormai in piena emergenza», afferma il consigliere comunale di Forza Italia Marco Tedde. «Ci sono interi quartieri e numerose aree della città che versano in condizioni imbarazzanti. Di fronte a questo scenario disastroso chiediamo al sindaco Raimondo Cacciotto e all'assessore Selva di interrompere la propaganda e di affrontare finalmente la realtà».

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