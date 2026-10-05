Porto turistico, pronti 4 milioni 

Riportare la capienza del porto di Villaputzu a quattrocento posti barca, intervenire sulla zona dei pescatori e fare della località di Porto Corallo e del suo lungomare una delle principali mete turistiche del Sarrabus. È uno degli obiettivi del sindaco Pierpaolo Piu, grazie anche al progetto esecutivo da quattro milioni di euro per il ripristino del molo di sopraflutto, danneggiato dalle mareggiate e fuori uso da quasi quindici anni. Con la conseguente riduzione, appunto, dei posti barca da 400 ai circa 250 di oggi.

Onore al merito

«Parliamo di un intervento», mette in chiaro il primo cittadino, «che nasce da una programmazione di chi ci ha preceduto e che ha attraversato diversi anni, due lotti di lavori, difficoltà nell’esecuzione e la successiva risoluzione dei contratti, fino alla necessità di riprogettare le opere rimaste incompiute. A chi ha lavorato perché quelle risorse arrivassero a Villaputzu va riconosciuto il proprio contributo». Una nota di merito, insomma, per l’ex sindaco Sandro Porcu (oggi all’opposizione) anche se, subito dopo, Piu sottolinea che la programmazione non è sufficiente. «Le risorse», aggiunge, «vanno utilizzate e trasformate in lavoro. Ed è qui che noi, dal momento in cui ci siamo insediati, abbiamo concentrato il nostro impegno. Abbiamo scelto di non perdere tempo e dare continuità al procedimento che abbiamo trovato. In pochi mesi siamo passati da una situazione ancora da ricomporre sul piano progettuale e amministrativo a un progetto esecutivo aggiornato da quattro milioni di euro formalmente approvato dalla Regione».

Il campeggio comunale

Ora occorre predisporre il bando e affidare i lavori. «Non è facile fare previsioni sui tempi», conclude Piu. «Quel che è certo è che il porto, assieme al campeggio e al lungomare, consentirà alla località turistica di Porto Corallo di ripartire nel migliore dei modi». Per quanto riguarda il campeggio comunale, con il Comune che lo scorso agosto ha interrotto la procedura di vendita avviata dalla precedente amministrazione (in accordo con la società acquirente), le decisioni saranno prese nei prossimi giorni. Una delle ipotesi è quella di trasformarlo in un hotel-residence. «Occorre», è l’idea del sindaco Piu, «approfondire il piano urbanistico e capire se il campeggio può trasformarsi in un villaggio turistico con conseguente aumento di volumetria».

Il nodo da sciogliere

Resta da sciogliere, poi, il nodo della casa anziani. Nelle intenzioni della precedente amministrazione l’avrebbe dovuta realizzare l’acquirente del campeggio (come contropartita). Idea bocciata da Piu, «perché la casa anziani non può essere legata al campeggio. Inoltre ritengo non sia opportuno realizzarla a Porto Corallo, come previsto da chi mi ha preceduto. Cercheremo di realizzarla nel più breve tempo possibile ma nel centro del paese, non a Porto Corallo».

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