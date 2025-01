Porto turistico più insabbiato dopo le ultime mareggiate 

Le forti mareggiate dei giorni scorsi insabbiano ulteriormente il porto turistico di Buggerru e l’amministrazione comunale chiede alla Regione di poter accedere ai fondi regionali destinati allo scalo, per ripristinare almeno l’agibilità alle piccole imbarcazioni.

«Quello dell’invasione delle alghe all’interno del porto e in particolar modo durante le mareggiate invernali – spiega la sindaca Laura Cappelli – è un fenomeno che si ripete ogni anno. Solamente lo scorso anno non si è verificato. Purtroppo, a causa delle già critiche condizioni dell’approdo, questo rende più difficile l’accesso alla struttura, anche se stiamo lavorando con il fine di risolvere il problema». Riguardo queste ulteriori problematiche causate dalle recenti burrasche è stato convocato un incontro presso il municipio di via Roma dove, oltre alla sindaca Cappelli, hanno preso parte alcuni pescatori del posto. «Per far fronte a questo problema aggiuntivo legato alle alghe – conclude – abbiamo inviato all’assessorato regionale per i Lavori pubblici la richiesta di poter utilizzare subito almeno 100 mila euro dei finanziamenti stanziati tempo fa, proprio per tutti i lavori che necessita l’approdo. Ora aspettiamo una risposta. Se questa sarà positiva, daremo il via alle operazioni di ripristino dell’agibilità almeno parziale, sempre rimanendo in attesa dei nulla osta, che ci consentiranno in modo definitivo la risoluzione delle problematiche legate all’insabbiamento totale della struttura».

RIPRODUZIONE RISERVATA