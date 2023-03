Porto turistico, lavori in corso 

Quest’anno il porto turistico di Santa Maria Navarrese festeggerà il venticinquesimo anno di operatività, dato che fu inaugurato ufficialmente nel maggio 1998. Da allora lo scalo turistico della frazione costiera baunese ha visto aumentare di anno in anno le attività economiche basate sulle enormi capacità attrattive della costa calcarea a picco sul mare compresa tra Pedra Longa e Cala Luna, così come sono aumentati i transiti di diportisti italiani e stranieri.

«In questi giorni la ditta appaltatrice sta realizzando il dogato del portico che proseguirà per tutto il marciapiede fino alla Via Lungomare – spiega Sebastiano Tronci, 49 anni, presidente della Marina di Baunei che gestisce il porto – ed è quasi conclusa la sistemazione del molo denominato “pennello”, attraverso l’installazione di un parapetto per la messa in sicurezza del tratto carrabile della banchina e di una tettoia a sbalzo per installazioni artistiche».

L’apertura della stagione turistica 2023 è sempre più vicina e a Santa Maria Navarrese si stanno portando a termine i lavori di completamento delle strutture nel porto turistico. Gli interventi riguardano la rampa di accesso allo scalo turistico e la zona riservata alle biglietterie delle varie attività che operano nel settore delle escursioni lungo la costa di Baunei.

Il presidente

Allori

La qualità dei servizi erogati dal porto di Santa Maria è certificata da anni anche dal riconoscimento “Bandiera Blu dei porti”, che viene assegnato dalla fondazione internazionale Fee (Foundation for environmental education), che monitora nei porti di oltre quaranta nazioni il rispetto dell’ambiente, la manutenzione delle attrezzature, le norme per i rifiuti, la qualità dei pontili, la chiarezza delle informazioni fornite, la qualità delle acque e dei piani di emergenza. «È stata ultimata anche la realizzazione di una struttura in acciaio per lo stoccaggio a secco dei natanti (dry docking) – rimarca il presidente Tronci – e tra l’altro saranno approntate due nuove isole ecologiche che permetteranno una più razionale raccolta dei rifiuti».

