Porto turistico, fondi in arrivo 

Trecentomila euro dalla Regione per ultimare i fabbricati all’interno del porto turistico di Villaputzu, a Porto Corallo. Un intervento che renderà ancora più efficiente e decoroso lo scalo del Sarrabus. «Si tratta – ha spiegato il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu – dell’ultimo lavoro su quel fabbricato, manca infatti il completamento della parte centrale. A breve affideremo l’incarico per la progettazione». Da stabilire poi la destinazione dei locali: al momento sono previsti degli uffici. Il porto turistico negli ultimi anni – da quando la gestione è stata affidata ad un privato – ha cambiato volto tra nuovi uffici, verde, decoro e servizi. Entro la prossima estate dovrebbero inoltre concludersi i lavori di ripristino del molo di sopraflutto per un importo di tre milioni di euro: i posti barca passeranno dagli attuali 250 a circa 400. ( g. a. )

